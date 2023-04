Abitur in NRW für Mittwoch abgesagt! Ministerium zieht Konsequenzen aus Mega-Panne

Das darf doch wohl nicht wahr sein!

Tausende Schülerinnen und Schüler schreiben in NRW aktuell ihre Abitur-Prüfungen. Auch am Mittwoch (19. April) stehen Klausuren in naturwissenschaftlichen Fächern an. Doch durch eine technische Panne sind die Aufgaben gar nicht rechtzeitig bei den Lehrkräften angekommen. Jetzt zieht das Schulministerium Konsequenzen!

Abitur in NRW: Panne vor Prüfungen

Panik an zahlreichen Schulen in NRW! Am Dienstag (18. April) sollten die Lehrer in NRW die Abitur-Klausuren für die Fächer Biologie, Physik, Chemie, Informatik, Technik und Ernährungslehre herunterladen – damit die Schüler die Prüfung am darauffolgenden Mittwoch (19. April) ablegen könnten. Doch die Technik spielte nicht mit.

Manche Schulen hätten Klausuren nur teilweise herunterladen können, manche überhaupt nicht, sagte die Landesvorsitzende des Philologenverbandes NRW, Sabine Mistler, am Dienstagabend gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Die Unruhe im Land ist sehr groß“, so Mistler.

Abitur in NRW für Mittwoch abgesagt

Um Punkt 12 Uhr hatte das Ministerium die landesweiten Downloads für die entsprechenden Prüfungen geöffnet – doch dann gab es plötzlich Serverprobleme. Zahlreiche Lehrkräfte wurden bereits vertröstet, man arbeite bereits fieberhaft an einer Lösung des katastrophalen Technik-Chaos.

Mehr News:

„Die Kollegen warten an den Schulen“, teilte Mistler mit. Eine Verschiebung der Prüfungen wolle man unbedingt vermeiden. Doch die Hoffnung war vergebens – gegen 21 Uhr am Dienstag entschied das Ministerium, den Start der Abi-Klausuren auf Freitag (20. April) zu verschieben.

Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) nannte die Störung und kurzfristige Verschiebung der Abiturklausuren „außerordentlich ärgerlich“. Die Abiturienten hätten sich intensiv auf ihre Prüfungen vorbereitet – umso ärgerlicher sei es, dass eine Störung beim Download dazu geführt hat, dass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig erhalten haben. Das Ministerium will die massive Störung gemeinsam mit dem externen Dienstleister intensiv aufarbeiten, damit die Prüfungen an den Folgetagen störungsfrei durchgeführt werden können.

An den diesjährigen Abiturprüfungen nehmen NRW-weit rund 72 000 Schülerinnen und Schüler in 40 Fächern teil. (mit dpa)