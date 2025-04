Wetter in NRW: „Störung“ sorgt für Achterbahnfahrt – fällt das April-Ende ins Wasser?

Sonne, Regen und kurze Gewitter – das Wetter um Ostern könnte wechselhafter nicht sein. Erreicht uns wettertechnisch das baldige Ende des Aprils oder müssen wir doch noch auf den Frühling warten?

Experten warnen vor einer „Störung“, die das April-Ende noch weiter nach hinten verschieben könnte – es wird eine regelrechte Achterbahnfahrt. So ist die Wetter-Vorhersage für die nächsten Tage…

Wetter: „Störung“ sorgt für Achterbahnfahrt

Die Temperaturen in den letzten Tagen hatte ungefähr alles in petto. Und auch Regen, Nebel auch Sonnenschein hüllten die Zeit an Ostern in ein klassisches April-Wetter. Ist damit nun Schluss? Dem sieht leider nicht so aus. Experten warnen von einer „Störung“, die anrollt.

Die „Störung“ soll Deutschland am Mittwoch (23. April) erreichen, wie „wetterprognose-wettervorhersage.de“ prognostiziert. Westlich einer Linie von Hamburg und München sei mit starker Bewölkung zu rechnen, die wohl einige Sonnen-Pläne durchkreuzen wird. Schwerpunkt der Schauer sei unter anderem in NRW, wo laut dem „Deutschen Wetterdienst“ mit Starkregen zu rechnen ist. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad.

Auch die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag könnte wortwörtlich ins Wasser fallen. Eine dichte Bewölkung und örtlicher Regen sorgen für Tiefstwerte von 9 bis 6 Grad.

Auch der Donnerstag sieht ähnlich aus

Am Donnerstag (24. April) soll die Störung sich dann über dem Süden eindrehen und den Sonnenschein südlich einer Linie von Köln und Usedom auf ein Minimum reduzieren. Zeitweilig ist außerdem mit Niederschlag zu rechnen. Nur im Norden Deutschlands sind auch sonnige Abschnitte zu erwarten und der Niederschlag verschwindet. Bei einem böigen Wind aus nordöstlicher Richtung erreichen die Temperaturen erneut 14 bis 19 Grad.

In der Nacht auf Freitag lockert das Wetter sich dann endlich auf: Abgesehen vom Süden NRWs soll es niederschlagsfrei bleiben und uns am Freitag (25. April) Sonne bescheren.