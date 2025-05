„essendiese“ zieht Konsequenzen aus letzten Jahren – mit Folgen für das „Projekt Rüttenscheid“

„essendiese“ ist seit Jahren eine gefeierte Meme-Seite im Internet. Doch nicht nur das: Mittlerweile haben sie auch einen eigenen Club im Essener Stadtteil Rüttenscheid und ein eigenes Festival namens „Projekt Rüttenscheid“. Und das kommt 2025 auch wieder in die Stadt.

Nach bereits zwei erfolgreichen Jahren macht das Festival den Ruhrpott wieder unsicher. In diesem Jahr soll sich aber einiges ändern, was vor allem den Besuchern sehr entgegenkommen dürfte. Um was genau handelt es sich aber dabei?

Essen: Veränderungen bei Event

Wie „essendiese“ auf Instagram verkündet, wird es 2025 Änderungen am Programm beziehungsweise der Bühnen-Locations geben. „Die Main Stage (Powerstage) wird am Samstag vom Parkplatz an der Martinstr. auf die Martinstr. selbst weichen, sodass es nicht so schnell zu Überfüllungen kommt wie in den Vorjahren“, schreiben die Veranstalter in dem Netz-Beitrag.

Der Parkplatz selbst wird dann aber für einen anderen Tag wichtig. „Am Freitagabend erwartet euch auf dem Parkplatz an der Martinstr. ein Container-Setup, auf dem verschiedene DJs elektronische Musik spielen. Samstag öffnen dann alle weiteren Bühnen“, heißt es in dem Post weiter. Auch in diesem Jahr erwartet „essendiese“ wieder zahlreiche soziale Initiativen vor Ort. Gastronomisch soll ebenfalls für jeden etwas dabei sein. Das gesamte Programm am 27. und 28. Juni sei kostenlos.

Und die Vorfreude auf das Festival in Essen ist bei vielen schon ganz groß. „Steht schon in unserem Kalender!“, „Ich freue mich drauf“ oder „Wurde auch wieder Zeit“, kommentieren einige begeisterte Fans. Erst kürzlich musste „essendiese“ allerdings ein Projekt verschieben. Wie die Veranstalter selbst im Netz verkündeten, war der Ansturm auf die „Pott Parade“ zu groß, sodass man das ganze Event auf das kommende Jahr verschieben musste. Alle Informationen dazu könnt ihr hier nachlesen!