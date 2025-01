Flughafen Düsseldorf, Dortmund und Co.: Mega-Störung legt Airports in NRW lahm

Ausnahmezustand an den Flughäfen in NRW! Ausgerechnet zum Ende der Winterferien kommt es an den Flughäfen in Düsseldorf, Dortmund und Köln am Freitagnachmittag (3. Januar) zu einer weitreichenden IT-Panne.

Für Reisende bedeutet das lange Wartezeiten an den Gates sowie einen nervenaufreibenden Einreisestopp. Teilweise warten die Menschen schon seit mehreren Stunden in der Sicherheitsschleuse.

Flughafen Düsseldorf, Dortmund und Co.: Es geht nichts mehr!

Wie mehrere Medien berichten, ist es an den Flughäfen in Dortmund, Düsseldorf, Köln/Bonn aufgrund eines technischen Defekts seit Freitagmittag nicht möglich, aus dem Nicht-Schengen-Raum nach Deutschland einzureisen.

Seit mehreren Stunden bestehe eine „gravierende technische Störung“, schreibt der WDR. Am Flughafen Düsseldorf beispielsweise sind neben dem Hauptsystem auch die Ersatzsysteme der Bundespolizei betroffen, möglicherweise liege das Probleme an einer Schnittstelle. Man arbeite mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden. Derzeit ist aber nicht klar, wie lange das Problem noch bestehen wird.

Wer jetzt aktuell mit einem Flugzeug am Flughafen in Düsseldorf ankommt, darf den Flieger erst einmal nicht verlassen. Passagiere im Schleusenbereich werden während der Wartezeit mit Wasser versorgt.

Flughäfen in NRW: Nicht alle sind von IT-Problem betroffen

Während neben Düsseldorf auch Dortmund und Köln betroffen sind, gibt es an den Flughäfen in Münster-Osnabrück und Weeze keine derartigen Probleme.

Umleitungen von Flugzeugen, die eigentlich an den betroffenen Flughäfen ankommen sollten, sind derzeit nicht geplant. Also heißt es sowohl für die Reisenden als auch die Mitarbeiter an den Flughäfen Düsseldorf, Dortmund und Köln: Ruhe bewahren und das Beste hoffen.

