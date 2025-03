NRW: Schüler klaut 18.000 Euro aus Abi-Kasse – die Klasse sparte seit fast 3 Jahren!

Der Abiball am Ende der Schulzeit ist oft DAS Highlight für alle Schüler, die Jahre auf ihren Abschluss hingearbeitet haben. Endlich sind die Prüfungen vorbei und das Abitur bestenfalls bestanden. Doch so eine Party benötigt allerlei Vorbereitung sowie Planung – und Geld. Viele Klassen beginnen daher schon früh damit, Geld in die Abi-Kasse einzuzahlen. Doch nun steht die Party eines Abi-Jahrgangs aus NRW auf der Kippe…

Drei Jahre lang sparten die Schüler eines Gymnasiums in NRW für die große Feier am Ende ihrer Schulzeit. Ein Schüler, dem das Geld anvertraut wurde, hatte jedoch wohl andere Pläne und haute mit den gesammelten Einnahmen ab.

NRW: Schüler klaut 18.000 Euro aus Abi-Kasse

Rund 18.000 Euro sammelten die 62 Schüler des Abitur-Jahrgangs am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern in NRW zusammen. Schon seit der 10. Klasse sparten die Schüler was das Zeug hielt: Sponsorenläufe, Kuchenverkäufe sowie Spenden von Unternehmen flossen in die Abi-Kasse ein. Außerdem zahlte jeder Schüler etwa 30 bis 40 Euro in jedem Quartal in die Abi-Kasse ein, wie Schulleiter Achim Diehr der „Rheinischen Post“ bestätigt.

Auch interessant: Tierheim Essen in Trauer: Hund soll mit Not-OP gerettet werden – er wacht nie wieder auf

Die Pläne waren groß: Von dem Geld sollte eine große Abschlussparty finanziert werden. Außerdem war eine Planwagenfahrt in Planung – schließlich macht man nur einmal Abitur. Ein als vertrauenswürdig geltender Schüler wurde damit betraut, ein Konto zu eröffnen und das gesammelte Geld zu verwalten. Doch plötzlich kündigte er an, das Konto nicht mehr weiterführen zu wollen.

Was ist mit dem Geld passiert?

Auf diese Nachricht hin eröffneten zwei weitere Mitschüler ein Treuhandkonto und forderten das Geld ein. Doch dazu sei es nie gekommen. Auch als dem Schüler aus NRW eine Frist (die inzwischen verstrichen ist) gesetzt und mit rechtlichen Schritten gedroht wurde, habe er die Summe nie überwiesen.

Nun stellen sich natürlich einige Fragen: Was ist mit dem Geld passiert? Und allen voran: Wo steckt der betroffene Schüler? Bislang blieben die Fragen allerdings unbeantwortet. Auch ob der Schüler an den anstehenden Abitur-Prüfungen teilnehmen kann, stehe noch aus.

Mehr News:

Am Montag (17. März) habe bereits ein Elternabend stattgefunden, um die Situation zu besprechen. Auch Lösungsmöglichkeiten, damit die Schüler doch noch einen würdigen Abschluss erleben können, seien besprochen worden.