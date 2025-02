Mann aus NRW wandert nach Afrika aus – plötzlich meldet sich Bundespräsident Steinmeier

Es war ein Schritt, der das Leben von Uwe Beckers (61) aus NRW für immer verändern sollte – und sogar den Bundespräsidenten auf den Plan rief! Beckers kommt aus der NRW-Stadt Krefeld, arbeitete jahrzehntelang als Informatiker für die Agentur für Arbeit. Durch eine Reise 1998 kam er über einen Freund zum ersten Mal nach Gambia in Afrika, verliebte sich dort in Land und Leute – bis der Mann aus NRW eine gambische Frau heiratete!

Das war der Startschuss für ein neues Kapitel in seinem Leben, in dem er Kindern Hoffnung und Bildung für die Zukunft schenkt – und das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier (69) auf ihn aufmerksam wurde!

Mann aus NRW wandert nach Afrika aus

Aus einer kleinen Dorfschule ist dank Beckers ein ganzes Schulzentrum entstanden, das sich mehr und mehr zu einer eigenen Stadt entwickelt. Der Krefelder zu DER WESTEN: „2014 habe ich eine Grundschule in Brikama (rund 77.000 Einwohner) gebaut, seit 2020 dann im Nachbardorf Kitty ein Schulzentrum, in der Kinder von der ersten Klasse bis zum Abitur unterrichtet werden.“ Zurzeit betreuen er und sein Team rund 550 Kinder, vor allem Mädchen werden hier gefördert.

Irre: Auf dem Gelände gibt es zwei Tiefbohrbrunnen, dazu Strom über eine Solaranlage, Veranstaltungsplätze mit Tribünen, eine eigene Krankenstation mit Zahnarztpraxis, ein Labor und IT-Räume – das Bildungszentrum ist also eine eigene Kleinstadt. Die Schulen sind inzwischen dem Staat Gambia überreicht worden.

Uwe Beckers aus NRW arbeitet und engagiert sich in Gambia, baute dort zwei Schulen. Foto: Privat

Krefelder erhält von Steinmeier Bundesverdienstkreuz

Der Krefelder leistet Entwicklungsarbeit der besonderen Art! Darauf ist auch Bundespräsident Steinmeier aufmerksam geworden – und verlieh Beckers im September 2023 das Verdienstkreuz am Bande, eine der höchsten Auszeichnungen der Bundesrepublik Deutschland!

Der Krefelder erhielt von Bundespräsident Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Foto: Privat

Doch abheben will der NRWler deshalb nicht, im Gegenteil. Er liebt Gambia, ist mit dem zufrieden, was ihm eines der ärmsten Länder Afrikas bietet. Zu DER WESTEN sagt er: „Wenn ich in Gambia bin, vermisse ich aus Deutschland eigentlich nichts. Es ist für mich immer eine geistige und körperliche Erholung, wenn ich nach Gambia komme. Deutscher Stress ade! Meine Schule, die Ruhe und meine Familie geben mir die Kraft, die ich zum Wohlfühlen brauche.“

Du willst Uwe Beckers helfen und Geld an seine Schulen in Gambia spenden? Das kannst du an folgendes Spendenkonto tun!

Sparkasse Krefeld, Grundschule Gambia, IBAN: DE24 3205 0000 1063 4458 27, BIC: SPKRDE33XX