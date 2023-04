Abitur in NRW: Nächster Streit nach Panne – darüber regen Schüler sich jetzt auf

Mega-Panne beim Abitur in NRW! Und jetzt gibt es den nächsten Streit…

Auch, wenn es nur die Schüler in NRW betraf, machte diese Meldung am Dienstag, 18. April, bundesweit Schlagzeilen: Technische Probleme verhinderten die Abitur-Prüfungen am Mittwoch! Die Aufgaben kamen nicht rechtzeitig bei den Lehrern an – die Klausuren in den naturwissenschaftlichen Fächern mussten verschoben werden. Deswegen zog das Schulministerium inzwischen auch Konsequenzen.

Abitur in NRW: Schüler stellen sich Fragen

Die ausgefallenen Prüfungen sollen am Freitag (21. April) stattfinden. Doch das kommt bei vielen Schülern nicht gut an. Zum einen, weil das Ministerium die Prüfungen geändert hat. „Es liegen keinerlei Hinweise vor, dass aus dem Download für den ursprünglichen Prüfungstermin am Dienstag Aufgaben geleakt worden sind. Das Schulministerium hat sich dennoch dazu entschieden, andere Aufgaben einzusetzen, um für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten jedes Restrisiko auszuschließen“, heißt es, wie wir bereits berichteten.

Viele Schüler fragen sich: Was ist, wenn die neuen Aufgaben viel schwerer sind als die Alten? Wie hätten die ursprünglichen Aufgaben wohl ausgesehen? Fragen, die wohl für immer offen bleiben. Doch das ist nicht der einzige Aufreger.

Abitur in NRW: Muslimische Schüler im Vorteil?

Am 21. April, also der Tag der Nachschreib-Klausur, wird im Islam das Zuckerfest gefeiert. Damit beenden die Muslime feierlich den Fastenmonat Ramadan. Und deswegen dürfen muslimische Schüler die Abitur-Prüfungen auch erst am 9. Mai nachschreiben. Und weil dann mehr Zeit zum Lernen bleibt, finden das einige ziemlich unfair.

+++Abitur in NRW: Nach Verschiebung von Prüfungen! Moslems wettern gegen neuen Termin – „Kaum vorstellbar“+++

„Muslimische Schüler müssen die Prüfungen für das Abitur NRW nicht mitschreiben, weil sie an diesem Tag das traditionelle Zuckerfest feiern. Es ist ganz einfach: Freitag ist ein normaler Arbeits- und Schultag in Deutschland. Daher spricht nichts gegen eine Prüfung an diesem Tag“, meint ein User auf Twitter beispielsweise.

Mehr Themen und News gibt es hier:

Doch diese Twitter-Nutzerin sieht das anders: „Es ist so fucking kartoffelig deutsch, dass man muslimischen Abiturienten nicht mal gönnt, die vom Bildungsland NRW verkackten Abiturprüfungen statt an einem für manchen sehr wichtigen Feiertag ein paar Tage später zu schreiben.“