Abitur in NRW: Ministerium ändert Prüfungen für Freitag – „Peinlich“

Die Peinlichkeiten ums Abitur in NRW gehen weiter – zumindest empfinden das viele Bewohner des Bundeslandes so. Nachdem es technische Probleme beim Herunterladen der Prüfungen am Dienstag, den 18. April, gab, liefert das Bildungsland NRW nun die neuste Info zum Nachholtermin am Freitag.

Bis jetzt läuft alles nach Plan, sodass die Prüfungen stattfinden sollen. Allerdings ergreift die Regierung nun weitere Vorsichtsmaßnahmen für das Abitur in NRW.

Abitur in NRW: Download läuft

Am Donnerstagnachmittag meldet das NRW-Schulministerium, dass der Download der Abituraufgaben bisher reibungslos verlaufe. Dem Nachholtermin am Freitag sollte also nichts im Wege stehen. Allerdings will die Regierung noch mal auf Nummer sichergehen.

„Es liegen keinerlei Hinweise vor, dass aus dem Download für den ursprünglichen Prüfungstermin am Dienstag Aufgaben geleakt worden sind. Das Schulministerium hat sich dennoch dazu entschieden, andere Aufgaben einzusetzen, um für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten jedes Restrisiko auszuschließen“, heißt es.

„Ist ein Scherz“

Unter der Facebook-Meldung des Schulministeriums regen sich viele über den Ausfall der Prüfungen auf. „Bildungsland NRW ist ein Scherz“, schreibt ein Nutzer provokant. Und auch für den Ausweichtermin auf den Freitag haben viele wenig Verständnis, denn der fällt ausgerechnet auf das Zuckerfest und den Bahnstreik.

Für die Information, dass der Download jetzt funktioniert, klatscht es nun auch keinen Beifall mehr. „Peinlich, wenn man Selbstverständlichkeiten postet“, kommentiert ein Nutzer. „Habt ihr gaaaanz toll gemacht. Der Download funktioniert, klasse!“, lautete der nächste sarkastische Kommentar. „Hat der Informatik LK des städtischen Gymnasiums übernommen, damit jemand es macht, der weiß, was er tut?“, witzelt der nächste.

Für die vielen Abiturienten bleibt nun nur noch die Hoffnung, dass zumindest am Freitag alles nach Plan verläuft und sie die Prüfungen dann endlich ablegen können.