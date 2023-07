A46 in NRW: Massen-Crash ++ Mega-Stau! ++ Polizei spricht von „Trümmerhaufen“

Schwerer Unfall auf der A46 in NRW!

Am Donnerstag (27. Juli) wurde die Polizei Düsseldorf (NRW) gegen 7.35 Uhr über einen Crash auf der A46 informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einem Unfall zwischen mindestens sieben Fahrzeugen – darunter ein 12,5-Tonner.

Auf Nachfrage von DER WESTEN sprach ein Polizeisprecher von einem „Riesen-Trümmerhaufen“ und warnte vor „erheblichem Rückstau“.

A46 in NRW: Unfall führt zu Mega-Stau

Der Unfall ereignete sich auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal, kurz vor der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt, die Polizei spricht von einer „Kettenreaktion“ – aktuell sind die Einsatzkräfte mit der Sicherung der Unfallstelle beschäftigt. Nach aktuellem Stand waren sechs Autos und ein 12,5-Tonnen-Lkw in den Crash verwickelt – der „Trümmerhaufen“ müsse erst einmal von der Fahrbahn geräumt werden.

Daher ist die A46 in Richtung Wuppertal in diesem Bereich zurzeit voll gesperrt. Die Polizei warnt vor einem erheblichen Rückstau „bis in den Neusser Bereich“ – der WDR spricht Stand 9.30 Uhr von rund acht Kilometern Stau.

Keine Verletzten bei Massen-Crash

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand lebensgefährlich verletzt. Vier Personen müssen laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden, drei Personen wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste nicht angefordert werden.

Weitere Informationen folgen.