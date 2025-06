Ruhrgebiet: Radfahrer von Betonmischer überrollt ++ Lebensgefahr!

Schock im Ruhrgebiet!

Am Freitagnachmittag (6. Juni) hat sich in Herne ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 84-jähriger Radfahrer aus Essen zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ruhrgebiet: Schwerer Unfall beim Hauptbahnhof Wanne-Eickel

Gegen 14.45 Uhr radelte der Senior auf dem Radweg entlang der Rathausstraße in Richtung Wanne-Eickeler Hauptbahnhof. Zur gleichen Zeit war ein 48-jähriger Gelsenkirchener mit einem Betonmischer auf derselben Strecke unterwegs.

An der Kreuzung bog der Fahrmischer nach rechts auf die Berliner Straße ab – und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Es kam zu einem verheerenden Unfall.

Ein ähnlich gelagerter Unfälle, bei dem ein rechts abbiegender Lkw eine Rolle spielte, ereigneten sich erst kürzlich im Ruhrgebiet. In Essen wurde dabei ein Radfahrer tödlich verletzt (>>> hier die Einzelheiten).

Bei dem aktuellen Unfall in Wanne-Eickel wurde der Mann durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Rettungskräfte versorgten ihn umgehend noch an der Unfallstelle, bevor sie ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus einlieferten. Die Polizei erklärte gegenüber DER WESTEN, dass Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Polizei ermittelt

Nach dem Unfall im Ruhrgebiet riegelten Einsatzkräfte die Kreuzung ab und leiteten den Verkehr um. Im dichten Nachmittagsverkehr kam es dadurch zu erheblichen Verzögerungen. Die Polizei arbeitete unter Hochdruck daran, die Unfallaufnahme schnell und gründlich abzuschließen.

Auch das Verkehrskommissariat Bochum hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten prüfen nun, wie es genau zu dem Unfall kam – unter anderem, ob Sichtbehinderungen oder ein Fehlverhalten im Straßenverkehr eine Rolle gespielt haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, um zur Klärung des Vorfalls im Ruhrgebiet beizutragen.