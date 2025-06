NRW-Stadt schaut mit Sorge auf Pfingsten – wegen drastischer Maßnahme hinter niederländische Grenze

Pfingsten steht vor der Tür und viele in NRW wissen ganz genau, was das bedeutet: ein verlängertes Wochenende, das sich perfekt für einen kleinen Tapetenwechsel in die Niederlande eignet.

Ob entspannter Strandspaziergang, holländische Leckereien oder ein Schnäppchen-Marathon im Outlet Roermond – unser Nachbarland lockt mit jeder Menge Reiselust. Doch wer in diesem Jahr bei Emmerich die Grenze in Richtung Beek überqueren will, sollte ganz genau planen.

NRW: Straßensperrungen über Pfingsten

Wer am langen Pfingstwochenende die Autobahnen erobern will, braucht vor allem eines: Geduld. Der ADAC schlägt Alarm: „Extreme Staugefahr!“, lautet die Devise (>>> wir informierten). Wie berichtet, droht besonders am Freitagnachmittag, dem 6. Juni, und am Pfingstmontag, dem 9. Juni, Stillstand auf den Straßen.

Vor allem NRW und insbesondere die Region rund um Köln sowie die beliebten Routen in Richtung niederländische Küste sind betroffen. Als wäre das noch nicht genug, hat die niederländische Gemeinde Montferland kurzfristig Straßensperrungen angekündigt.

Damit will der Ort das Verkehrschaos verhindern, das sich zuletzt rund um die Grenzübergänge gebildet hatte – besonders am Himmelfahrtswochenende.

Grund dafür waren die Grenzkontrollen auf deutscher Seite und der hohe Reiseverkehr, der viele Autofahrer dazu brachte, über kleine Schleichwege auszuweichen. Das Ergebnis: Staus, gefährliche Situationen und überlastete Straßen in und um Beek.

Maßnahmen im Überblick – alle Infos

Diesem Problem wird nun entgegengewirkt. Unter anderem wird der Eltenseweg direkt hinter dem Grenzübergang „Beeker Straße“ sowie der Übergang „Zum Waldkreuz“ im Ortsteil Elten gesperrt. Dies gilt am Freitag, dem 6. Juni, von 8 bis 22 Uhr, am Samstag, dem 7. Juni, von 8 bis 18 Uhr sowie am Pfingstmontag, dem 9. Juni, von 12 bis 22 Uhr. Ausgenommen von den Maßnahmen sind Fahrräder, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Einsatzfahrzeuge.

Auch die Stadt Emmerich am Rhein rechnet über Pfingsten mit deutlich mehr Verkehr, der nicht nur durch die Sperrungen, sondern auch durch laufende Straßenbaumaßnahmen verursacht wird.

Ob sich der Ausweichverkehr auf das Stadtgebiet auswirkt, ist derzeit noch nicht klar. Sicher ist jedoch: Wer in und um Emmerich unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen und – wo möglich – lieber aufs Fahrrad umsteigen.