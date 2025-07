Schrecklicher Vorfall auf einem Spielplatz in Bochum – zwei Jugendliche mit Messer bedroht

Auf einem Spielplatz in Bochum kam es zu einem schrecklichen Vorfall!

Zwei Herner Jugendliche wurden in Bochum Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich am 24. Juli gegen 18.10 Uhr in einem Park an der Feldsieper Straße. Auf einem Spielplatz wurden die 15- und 17-Jährigen von zwei unbekannten Tätern mit einem Messer bedroht. Die Täter forderten Wertsachen.

Jugendliche auf Spielplatz in Bochum bedroht

Einer der Täter wurde gewalttätig. Er schlug den 15-Jährigen mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Der verletzte Jugendliche musste seine Wunden im Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei Bochum sucht dringend nach Hinweisen zu den Unbekannten.

Die beiden Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein. Der erste Verdächtige hatte kurze, dunkelblonde bis hellbraune Haare und eine breite Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, Jeans und führte ein „Jagdmesser“ mit. Der zweite Täter hatte kurze, dunkle Haare und trug einen hellen Pullover.

Die Kriminalpolizei Bochum bittet unter 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenaussagen. Hinweise könnten entscheidend sein, um den Fall aufzuklären. Der Vorfall hat die Stadt Bochum erschüttert und verdeutlicht die Notwendigkeit, im öffentlichen Raum vorsichtig zu sein. Suchst du nach weiteren Details, wende dich an die Polizei.

