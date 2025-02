Duisburg: Blutige Attacke auf offener Straße – Opfer in Lebensgefahr

Zu einem Großeinsatz rückten Polizei und Rettungsdienst am Samstagnachmittag (1. Februar) in Duisburg aus. Am helllichten Tag hatte sich auf offener Straße eine Bluttat mit dramatischen Folgen zugetragen. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr auf der Straße „Auf dem Damm“ in Duisburg-Meiderich/Beeck. Zeugen riefen die Polizei und Rettungskräfte zu Hilfe. Nach ersten Informationen soll ein bislang unbekannter Täter eine Person – vermutlich einen Mann – mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer soll von dem Messer an Vorderseite des Körpers getroffen worden sein und lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben.

Duisburg: Opfer sackt nach Messer-Attacke zusammen

Zeugen zufolge sackte das Opfer blutüberströmt vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Auf dem Damm“ in Duisburg zusammen. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn für eine Not-Operation in ein Krankenhaus.

+++ Duisburg: Kult-Serie wird plötzlich in Ruhrpott-Stadt gedreht – so kannst du dabei sein +++

Der Angreifer soll nach der brutalen Tat in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, gelang es zunächst nicht, den Täter zu fassen. Am Sonntag kamen Gerüchte auf, die Polizei habe einen Verdächtigen festgenommen. Eine offizielle Bestätigung gab es aber nicht. Die Polizei verweist auf die Staatsanwaltschaft, die sich frühestens am Montag zu Einzelheiten äußern wird.

Auch am späten Samstagabend stellten Kriminaltechniker in Duisburg noch Spuren der Bluttat sicher. Foto: Justin Brosch

Mordkommission ermittelt Hintergründe

Noch am späten Samstagabend nahm eine Mordkommission die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung auf. Kriminaltechniker fuhren zum Tatort, um Spuren zu sichern. Die Ermittler stellten mehrere Beweisstücke sicher. Doch viele Fragen sind noch offen, insbesondere zum konkreten Hergang, zu den Hintergründen und zum Motiv.

Mehr News:

Duisburg kommt nicht zur Ruhe. Erst am 26. Januar hatten tödliche Schüsse im Stadtteil Neudorf die Menschen in Schockstarre versetzt. Jetzt benötigt die Polizei dringend Hinweise aus der Bevölkerung. Hier liest du die Einzelheiten.