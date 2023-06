A3 in NRW: Todes-Drama! Männer steigen nach Unfall aus – dann rast ein Auto in die Gruppe

Schrecklicher Unfall auf der A3 in NRW in Richtung Arnheim! In der Nacht zu Mittwoch (21. Juni) kam es auf der Autobahn zu einem folgenschweren Unglück. Ein 33-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle, drei weitere Männer wurden dabei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein Autofahrer der A3 bei Emmerich (NRW) gegen 23.10 Uhr zwischen den Rastplätzen Hetter und Emmerich-Ost plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen. Offenbar war er zu schnell auf der von Regen durchnässten Fahrbahn unterwegs gewesen und ins Schleudern geraten. Der Wagen landete auf dem linken Fahrstreifen in der Leitplanke. Doch just in dem Moment als sich alle Insassen in Sicherheit bringen wollten, raste ein weiterer Pkw in die Unfallstelle!

A3 in NRW: Autofahrer erliegt seinen Verletzungen

Ein 52-jähriger Autofahrer konnte das Unglück nicht mehr verhindern. Noch bevor die Personengruppe sich aus dem zuerst verunfallten Wagen – einem VW Passat – retten konnte, kam es zur folgenschweren Kollision. Ob auch der Fahrer des nachfolgenden Unfallautos – einem VW Tiguan – aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der 33-jährige Mann aus Bielefeld, der am Steuer des Passat saß, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine beiden Beifahrer, ein 28 und ein 29 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Bielefeld, wurden schwer verletzt. Auch der 52-jährige Autofahrer aus Gelsenkirchen trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Alle drei mussten ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Autobahn stundenlang gesperrt

Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden des Mittwochs (21. Juni) an. Gegen 7 Uhr morgens konnte die A3 bei Emmerich (NRW) wieder für den Verkehr freigeben werden.

Die Polizei ermittelt weiter, wie es zu dem tödlichen Unglück auf der A3 in NRW kommen konnte. Außerdem warnen die Beamten derzeit vor dem Beginn der Sommerferien am 22. Juni vor einem massiven Autobahn-Chaos! DAS sollten Autofahrer jetzt unbedingt beachten.