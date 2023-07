A3 bei Mülheim: Horror-Crash! Auto kracht gegen Bäume ++ Mädchen (14) in Lebensgefahr

In der Nacht von Dienstag (25. Juli) auf Mittwoch (26. Juli) kam es auf der A3 bei Mülheim zu einem heftigem Verkehrsunfall. In der Nacht war ein Mazda-Fahrer mit seiner Familie unterwegs. Im Auto befanden sich insgesamt fünf Personen. Der 41-jährige Vater war mit seiner 33-jährigen Frau, seiner 14-jährige Tochter, und seinem 12-jährigen Sohn sowie seinem 4-jährigen Sohn gegen drei Uhr nachts auf der A3 bei Mülheim unterwegs.

Dann passiert plötzlich das Schlimmste, was einem Familienvater nachts auf einer Autobahn mit seiner ganzen Familie im Auto zustoßen kann. Scheinbar verliert der Vater die Kontrolle über den vollbesetzten Wagen. Und das hat Schlimme Folgen für die ganze Familie.

A3 bei Mülheim: Auto crasht in Bäume

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Köln soll der Familienvater gegen drei Uhr nachts aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Mazda in Höhe der Anschlussstelle Mülheim rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei soll die Familie mit ihrem Auto gegen mehrere Bäume geprallt sein.

Bei dem Unfall ist die 14-jährige Tochter lebensgefährlich verletzt worden und der Fahrer des Mazdas wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die Mutter und die beiden 12- und 4-jährigen Jungen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Die zum Unfallort gerufene Rettungskräfte brachten die lebensgefährlich verletzte Tochter in die Klinik, wo sie derzeit intensivmedizinisch versorgt wird. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren am Unfallort und stellte auch den Wagen sicher. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat 2 aufgenommen.

