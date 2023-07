NRW: Tödliches Unglück! Spaziergänger von Traktor erfasst

Schrecklicher Unfall in Goch (NRW)! Auf einer Bundesstraße am Niederrhein kam am Dienstagnachmittag (25. Juli) ein Fußgänger ums Leben. Er war gerade dabei, die B67 beziehungsweise Kalkarer Straße zu kreuzen, als ein Traktor heranrauschte. Der 40-jährige Fahrer der Landwirtschaftsmaschine konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, bevor er den 62-Jährigen erfasste.

Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Kalkarer Straße in NRW blieb zunächst gesperrt. Die Polizei Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen.

Goch (NRW): Todes-Drama auf Bundesstraße

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch unklar. Ob der 40-jährige Traktor-Fahrer den Fußgänger übersah oder der Passant plötzlich unerwartet die Straße betrat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Kurz nach dem Unglück war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Kleve alarmiert worden. Beamte des polizeilichen Opferschutzes hatten die Angehörigen des verstorbenen 62-Jährigen informiert und betreuten sie infolge. Die Kalkarer Straße ist laut Mitteilung der Polizei mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Doch so schnell vergessen können, wird man das Unglück in der Kleinstadt Goch in NRW so schnell sicher nicht.

Schwerer Unfall auf der A3 Richtung Oberhausen

Am Dienstagmittag hielt auch ein anderes Unglück die Ermittler in Atem. Auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen war es zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war hier ein Kleintransporter am Stauende mit einem stehenden Lkw kollidiert.

Für den 62-jährigen Beifahrer des Wagens kam jede Hilfe zu spät. Auch den 69-jährigen Fahrer des Kleintransporters traf es bei dem Unfall schwer. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen aus dem Wrack gezogen. Über Stunden hinweg blieb die A3 in NRW in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.