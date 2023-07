A3 in NRW: Schwerer Unfall! Oberhausener stirbt – Transporter-Fahrer in Lebensgefahr ++ Fahrtrichtung weiterhin komplett gesperrt

Auf der A3 in NRW ist es zu einem sehr schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Ein 62-Jähriger aus Oberhausen ließ dabei sein Leben.

Bei dem Vorfall wurde der Fahrer nach ersten Angaben in dem Wrack eines Kleintransporters eingeklemmt und dadurch schwer verletzt. Laut der Polizei Düsseldorf musste die Fahrtrichtung, auf der der Unfall auf der A3 in NRW stattgefunden hat, für die Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden.

A3 in NRW: Schwerer Unfall! Person in Wrack eingeklemmt

Leider kommt es auch auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen immer wieder zu schlimmen Unfällen. So auch am Dienstag (25. Juli) auf der A3. Nach den Angaben der Polizei Düsseldorf ereignete sich der Vorfall am Mittag auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Rastplatz Elsholt und der Anschlussstelle Hamminkeln.

Viel ist nach ersten Informationen nicht über den genauen Hergang des Unfalls bekannt. Demnach soll ein Kleintransporter zuvor an einem Stauende auf das Heck eines vor ihm stehenden Lkw geprallt sein. Dabei 62-jähriger Beifahrer eines Kleintransporters getötet. Der Mann aus Oberhausen konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug gezogen werden. Der 69-jährige Fahrer schwebt laut Angaben eines Polizeisprechers in akuter Lebensgefahr. Bei Männer arbeiteten in Recklinghausen.

A3 in NRW: Fahrtrichtung Oberhausen für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt

Nach den Angaben der Polizei Düsseldorf wurde die Autobahn 3 aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Richtung Oberhausen komplett gesperrt. Wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf auf Nachfrage von DER WESTEN angibt, bleibt die A3 noch bis mindestens 18 Uhr gesperrt.

Deswegen werden Verkehrsteilnehmer gebeten, die Unfallstelle großräumig zu umfahren und auf den Verkehrswarnfunk zu achten. Die Polizei wird anschließend die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufnehmen. Bleibt zu hoffen, dass es der schwer verletzten Person möglichst schnell wieder besser geht.