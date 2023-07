Deutsche Bahn in NRW: Hiobsbotschaft für Pendler – HIER brauchen sie jetzt Nerven aus Stahl

Auf Kunden der Deutschen Bahn kommen in NRW jetzt ordentliche Probleme zu. Keine Sorge, ein Streik ist aktuell erstmal nicht wieder in Sicht. Aber dennoch könnten deine Reisepläne jetzt ordentlich auf den Kopf gestellt werden.

Der Grund? Nicht nur zwischen Wuppertal und der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf musst du jetzt auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Auch auf der Strecke nach Köln gibt es Probleme. Und dabei sorgt die Deutsche Bahn sogar im Ruhrgebiet für Turbulenzen.

Deutsche Bahn in NRW: RRX im Ausbau

Doch die gute Nachricht vorneweg: Die Strecke des Rhein-Ruhr-Express (RRX) soll in Nordrhein-Westfalen weiter ausgebaut werden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Schon seit einiger Zeit dauern die Arbeiten dafür an. Nun soll es in der nächsten Bauphase zwischen Leverkusen und Langenfeld weitergehen. Des einen Freud ist aber bekanntlich des anderen Leid.

Denn während die DB dem Ziel freudig entgegensieht, bald noch mehr Menschen mit dem RRX in NRW von A nach B zu befördern, brauchen Pendler jetzt starke Nerven. Denn schon ab Freitag, 28. Juli, werden die Züge zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Mülheim umgeleitet. Hier fahren bis einschließlich 8. September (21 Uhr) lediglich Busse im Schienenersatzverkehr statt die gewohnten Bahnen. Betroffen von den Arbeiten sind folgende Regional- und S-Bahnen:

S6

RE1

RE5

Doch auch der Fernverkehr ist von den Sperrung betroffen.

Fernverkehr ab Dortmund auch betroffen

Von Samstag, 29. Juli bis Freitag, 8. September werden darüber hinaus auch noch alle Züge zwischen Köln und Düsseldorf beziehungsweise Dortmund über Hilden und Solingen umgeleitet. Pendler werden dadurch circa 20 Minuten länger als sonst unterwegs sein. Es ist außerdem damit zu rechnen, dass einige Züge auf Teilstrecken entfallen.

Wer mit der Deutschen Bahn in NRW also in den nächsten Wochen unterwegs sein will, sollte sich besser frühzeitig nach Alternativen umsehen. Einen Trost gibt es immerhin: Per Deutschlandticket reist es sich auch weiterhin günstig durchs Land.