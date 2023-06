A2 bei Bottrop: Tödlicher Unfall! Oldtimer-Fahrer nach Kollision unter Wagen begraben

Schrecklicher Unfall auf der A2 bei Bottrop! Wie die Feuerwehr berichtet, kam es am Sonntag (18. Juni) zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Auf der A2 bei Bottrop kollidierten demnach zwei Autos. Der Fahrer eines Oldtimers wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und unter seinem PKW eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

A2 bei Bottrop: Tödlicher Unfall

Tragischer Verkehrsunfall am Sonntag auf der Autobahn A 2 bei Bottrop. So kollidierten zwei Fahrzeuge vor der Anschlussstelle Königshardt miteinander. Eines der beiden Fahrzeuge touchierte dabei die Betonleitwand im Baustellenbereich und überschlug sich.

Eines dieser Autos war ein Oldtimer. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und unter seinem Fahrzeug eingeklemmt, berichtet die Feuerwehr Bottrop. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort. Bislang konnte die Identität des Fahrers nicht eindeutig vermittelt werden.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Glück im Unglück hatte die 51-jährige Frau aus den Niederlanden, die die Fahrerin des anderen Fahrzeugs ist. Sie trug bei dem schrecklichen Unfall auf der A2 bei Bottrop keine offensichtlichen Verletzungen davon. Dennoch wurde sie vorsorglich in ein Bottroper Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr berichtet, dass für die Dauer des Einsatzes der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in dem betroffenen Autobahnabschnitt. Um den Verstorbenen unter dem PKW zu befreien, waren technische Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Momentan finden noch umfangreiche Ermittlungsarbeiten zum Unfallhergang durch die Spezialisten der Autobahnpolizei statt.

Einen ähnlich heftigen Unfall gab es auf der A2 in Höhe Recklinghausen-Suderwich, bei dem ein PKW komplett ausbrannte. Zwei Fahrstreifen der A2 in Richtung Oberhausen sind an der betroffenen Stelle gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern an.