NRW: Feuer-Drama in Geschäft! Zwei Einsatzkräfte bei Großbrand gestorben

Schreckliches Drama in Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen (NRW)! Am Sonntag (18. Juni) kam es in einem Motorradgeschäft an der Hauptstraße/Ecke Schulstraße zu einem Großbrand.

Der Großeinsatz endet in einer Tragödie!. Zwei Feuerwehrleute wurden lange als vermisst gemeldet, nun herrscht bittere Gewissheit. Beide Einsatzkräfte sind bei dem Feuer in Sankt Augustin (NRW) gestorben.

NRW: Feuer-Drama in Geschäft!

Im sonst so ruhigen Sankt Augustin (NRW) gab es am Sonntag um kurz nach 11 Uhr Großalarm. In einem Motorradgeschäft ist ein Feuer ausgebrochen. Wegen der immensen Rauchwolke im Bereich Niederpleis löste die Warn-App NINA aus, um die Anwohner zu informieren: „Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Schalten Sie Klimageräte aus“, heißt es von der Leitstelle. Das betroffene Gebiet soll möglichst vermieden werden.

Weitere Nachricht aus NRW: A2 im Ruhrgebiet: Heftiger Unfall! Auto überschlägt sich und brennt ++ Sperrung

Der Großbrand breitete sich schnell aus. Die Flammen schlugen aus Fenstern im Geschäft aus. Die 50 Meter hohe Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Zahlreiche Einsatzkräfte aus dem ganzen Kreis werden nachalarmiert. So sind rund 200 Retter bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Bei der Katastrophe kommt es zu mehreren Verpuffungen. Elf Personen werden verletzt, darunter zehn Feuerwehrleute. Zwei Einsatzkräfte, ein Feuerwehrmann und eine Feuerwehrfrau wurden lange als vermisst gemeldet. Die Feuerwehrleute waren laut der „Bild“ im sogenannten „Angriffstrupp“ eingesetzt. Dieser ist als Erstes an der Brandstelle im Einsatz.

Zwei Feuerwehrleute gestorben

Vom deutschen Feuerwehrverband kam dann die schreckliche Nachricht gegen Sonntagabend. Beide Feuerwehrleute sind ums Leben gekommen. Die NRW-Ortschaft mit 55.000 Einwohnern steht unter Schock. „Wir sind erschüttert! Unsere Gedanken sind bei den Familien der Verstorbenen, bei den Verletzten und natürlich bei allen Kameraden vor Ort“, erklärt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. Die Brandursache ist noch völlig unklar. In dem Geschäft werden hauptsächlich Chopper verkauft.

Eine dunkle Rauchsäule steht über der Stadt. Ein Motorradladen ist in Sankt Augustin im Rhein-Sieg-Kreis in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Sonntag ausgerückt. Foto: picture alliance/dpa/TNN

Max Leitterstorf, Bürgermeister von Sankt Augustin, sagte zuvor: „Es ist möglicherweise der dunkelste Tag in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr in Sankt Augustin. Zwei erfahrene Feuerwehrleute werden vermisst. Wir müssen von dem Schlimmsten ausgehen. Die Angehörigen der Einsatzkräfte wurden bereits darüber informiert.“

Mehr News für dich.

Die Stadt Sankt Augustin bittet, sich von der Einsatzstelle fern zu halten, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Außerdem wurde ein Bürgertelefon eingerichtet, an das sich Anwohner bei Fragen wenden können. Es ist unter 02241 243-547 zu erreichen.