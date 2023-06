A2 im Ruhrgebiet: Heftiger Unfall! Auto überschlägt sich und brennt ++ Sperrung

Heftige Szenen auf der A2 im Ruhrgebiet! Am Sonntagnachmittag (18. Juni) kam es auf der Autobahn in Höhe Recklinghausen-Suderwich zu einem Unfall, an dessen Ende ein Pkw komplett ausbrannte.

Zwei Fahrstreifen der A2 in Richtung Oberhausen sind an der betroffenen Stelle gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern an.

A2 im Ruhrgebiet: Auto überschlägt sich und geht in Flammen auf

Wie die zuständige Polizeidirektion Münster gegenüber DER WESTEN bestätigte, ereignete sich der schwerere Verkehrsunfall auf der A2 in Richtung Oberhausen in Höhe der Anschlussstelle Recklinghausen-Suderwich. Es handelt sich um einen sogenannten „Alleinunfall“, das heißt, nur ein Auto war beteiligt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun:

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen und lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren.

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten.

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Laut eines Sprechers der Polizei Münster überschlug sich der Pkw auf der Autobahn, anschließend ging er in Flammen auf und brannte aus. Die vier Insassen des Wagens konnten sich offenbar rechtzeitig aus dem Auto retten, sie sind laut des Sprechers glücklicherweise nur leicht verletzt. Die vier Personen wurden mit einem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

A2 im Ruhrgebiet Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

A2 im Ruhrgebiet: Zwei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt

Wie und warum es zu dem Alleinunfall kam, ist aktuell noch völlig unklar. Die Bergungsarbeiten von Polizei und Feuerwehr sind noch in vollem Gange – die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen wurde daher in Höhe Recklinghausen-Suderwich gesperrt. Dort ist aktuell nur einer von drei Fahrstreifen befahrbar.

Mehr aktuelle Nachrichten aus dem Ruhrgebiet:

Neben dem Wagen, der sich überschlug und anschließend brannte, gibt es keine Verkehrsschäden, es wurden auch keine anderen Fahrzeuge auf der A2 im Ruhrgebiet beschädigt.