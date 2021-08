Philipp Amthor will hier „nicht wieder nur alleine“ sein

Gerade mal zwei Abgeordnete unter 30 Jahren sitzen im Bundestag. Philipp Amthor, Jahrgang 1992, ist einer von ihnen.

Geht's nach ihm, soll sich das ändern nach der Bundestagswahl im September. Mit diesem Wunsch ist Philipp Amthor nicht alleine.

Philipp Amthor: „Die Mischung macht's“

Er zog 2017 mit 25 Jahren in den Bundestag ein. Ausgerechnet über ihn, den jüngsten Abgeordneten, der einen Wahlkreis gewonnen hat, mokieren sich einige, dass er so gar nicht jugendlich wirke.

Philipp Amthor beim ZDF-Wahlduell „Für & Wider“ Foto: Screenshot ZDF

Im ZDF-Wahlduell „Für & Wider“ zum Thema „Generation Corona – Keine Zukunft für die Jugend?“ will Moderator Daniel Pontzen von Amthor wissen: „Sind Sie immer noch ein junger Politiker?“

Das ist Philipp Amthor:

Geboren 1992 in Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern)

2008 trat er in die CDU und die Junge Union ein

2011 machte er sein Abitur mit einem Schnitt von 1,4

2017 zog er über ein Direktmandat in den Bundestag ein

Zwischen 2019 und 2020 war er als Lobbyist für das Unternehmen Augustus Intelligence tätig

Amthor sagt: „Ich glaube, die Dynamik sollte man sich bewahren. Habe ich auch.“ Er ist überzeugt: „Die Mischung macht's“. Wenn man sage, ein Parlament solle Spiegelbild der Gesellschaft sein, dann gehören auch Jüngere dazu.

Philipp Amthor im Bundestag – er ist einer der wenigen Jungen hier Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

„Und ich hoffe, dass ich dann im neuen Bundestag nicht wieder nur alleine zu den Jüngsten gehöre, sondern dass da ein paar junge Köpfe mehr reinkommen.“ Er macht sogleich Werbung für seine Partei: CDU und Junge Union hätten da „viele richtig gute Direktkandidaten aufgestellt“.

Philipp Amthor: „Ich glaube, das eint uns parteiübergreifend“

In Richtung von Jamila Schäfer, stellvertretende Bundesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, die ebenfalls zu Gast ist im ZDF-Wahlduell, sagt er: „Ich glaube, das eint uns parteiübergreifend, dass wir das schon auch wollen, dass junge Menschen da Chancen bekommen.“

Seine Einschätzung stimmt. Auch Schäfer hofft auf mehr junge Köpfe im Parlament, um die Repräsentation von jungen Menschen im Parlament zu stärken. Wie Amthor für seinen Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten will Schäfer für den Wahlkreis München-Süd in den Bundestag einziehen.

Jamila Schäfer, stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Foto: Screenshot ZDF

Sie läge mit ihren 28 Jahren deutlich unter dem Altersdurchschnitt im Bundestag. Der liegt in der aktuellen Wahlperiode bei 49,4.

