Peter Altmaier bei Sitzung von Notarzt abtransportiert – jetzt meldet sich der CDU-Politiker zu Wort

Puh, was für ein Schreck um Peter Altmaier! Der Bundeswirtschaftsminister ist am Montagabend gegen 21 Uhr mit dem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert worden.

Peter Altmaier hatte am Abend bei einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses im Hotel Ritz-Carlton teilgenommen, als es zu dem medizinischen Notfall kam.

Am frühen Dienstagmorgen gab Peter Altmaier dann selbst Entwarnung.

Peter Altmaier im Krankenhaus – Symptome schon vor Sitzung

Teilnehmern zufolge habe Peter Altmaier bereits vor der Sitzung über Krankheitssymptome geklagt, schreibt die „Bild“, die zuerst berichtete. Dem Wirtschaftsminister sei unwohl gewesen, er habe Wortfindungsschwierigkeiten gehabt.

Peter Altmaier, hier mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress / dpa

Letztlich wurde ein Notarzt gerufen worden, der die Überweisung des 63-Jährigen in die Berliner Charité veranlasst hatte.

------------

Das ist Peter Altmaier:

Geboren 1958 in Ensdorf (Saarland)

1974 Eintritt in die Junge Union

Seit 1976 CDU-Parteimitglied

Seit 2008 stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Saar

Seit 2012 bekleidet er verschiedene Minister-Posten im Kabinett Merkel

Er gilt als einer der engsten vertrauten der Kanzlerin

Aktuell (seit 2018) ist Peter Altmaier Bundesminister für Wirtschaft und Energie

------------

Peter Altmaier: Politiker-Kollegen sprechen ihr Mitgefühl aus

Kurz nach der Meldung über die gesundheitlichen Probleme Peter Altmaiers äußern viele Menschen in den Sozialen Medien Betroffenheit und wünschen dem Bundeswirtschaftsminister gute Besserung.

Parteiübergreifend wünschen dem Bundeswirtschaftsminister viele Kollegen gute Besserung, darunter der stellvertretende Berliner Bezirksbürgermeister Kevin Hönicke (SPD):

Ich wünsche @peteraltmaier schnelle und umfassende Besserung. Alles Gute und ich drücke die Daumen, dass alles gut geht! — Kevin Hönicke (@KevinHoenicke) September 6, 2021

------------

Weitere Meldungen des Tages:

------------

Zu den Genesungswünschen gesellen sich allerdings im Netz auch wilde Spekulationen zu den Gründen für die gesundheitlichen Probleme Altmaiers.

So haben sich in Windeseile Hobby-Mediziner gefunden, die eine Verbindung der beschriebenen Symptome zu seiner Corona-Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca im April dieses Jahres ziehen. Auch reine Wahlkampf-Taktik wird dem CDU-Politiker vorgeworfen.

Wie die schäbigen Maden jetzt alle genau wissen, dass #Altmaier entweder zu dick oder zu geimpft war. Zum Kotzen. — T.Degen (@TorbenDegen) September 6, 2021

Viele User sind fassungslos darüber, dass sich Menschen sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls, zu solchen Theorien hinreißen lassen.

Peter Altmaier: Lebenszeichen am Dienstagmorgen – „reine Vorsichtsmaßnahme“

Am Dienstagmorgen gab es dann die Entwarnung vom CDU-Politiker selbst, um sieben Uhr morgens meldete sich Peter Altmaier per Twitter zu Wort.

Danke für die vielen guten Wünsche, die mich sehr berührt haben. Mir geht es wieder sehr gut. Nach einem arbeitsreichen Tag war meine Aufnahme ins Krankenhaus eine Vorsichtsmaßnahme. Die bisherigen Untersuchungen haben die Sorgen meiner Mitarbeiter jedoch nicht bestätigt. Danke! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) September 7, 2021

Unter dem Beitrag sammeln sich erleichterte Kommentare, viele wünschen Peter Altmaier weiterhin gute Besserung.