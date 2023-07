Die Ampel-Regierung geht in die Sommerpause. Und bevor es auch für Bundeskanzler Olaf Scholz in die Ferien geht, hat er noch eine Sache zu erledigen: Bei der Sommerpressekonferenz stellt er sich den Fragen der Journalisten.

Aber irgendetwas stimmt nicht. Als ein Pfeifton im Raum zu hören ist, sind alle irritiert. Doch die Aufklärung folgt prompt – und Olaf Scholz ist vor Lachen nicht mehr zu halten.

Olaf Scholz stellt sich Fragerunde

Bald geht es deshalb auch für deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in den Sommerurlaub. Davor beantwortete er am Freitag (14.07.) aber noch Fragen von Reporterinnen und Reportern in Berlin. In der Fragerunde erzählte der Kanzler zum Beispiel, wie lang sein letzter Freibad-Besuch her ist: mehr als 40 Jahre!

Es ging aber auch um ernstere Themen, wie etwa um Zoff in der Regierung. Die drei regierenden Parteien SPD, FDP und Grüne waren sich zuletzt nämlich oft nicht gleich einig. Ein Beispiel ist das Gesetz zu Heizungen und Klimaschutz. Diese Streitereien haben auch viele mitbekommen. Olaf Scholz sagte dazu: „Es ist ja kein Geheimnis: Dass da so laut diskutiert worden ist, gefällt weder mir noch irgendwem sonst.“

Olaf Scholz: Piep-Ton sorgt für Aufruhr

Mitten in der Pressekonferenz(PK) ist ein Piepen im Raum zu hören. Den Bundeskanzler stört es zunächst nicht und er redet einfach weiter. Als es nach ein paar Minuten immer noch nicht aufhört, unterbricht die PK-Gastgeberin Corinna Buschow irritiert die Fragerunde. Sie forderte die Journalisten dazu auf, den Schuldigen zu erwischen.

Mehr News:

Bei der Pfeif-Melodie wird auch plötzlich klar: Es ist ein Mobiltelefon! Und der Klingelton dürfte allen bekannt sein. Denn es handelt sich um die Melodie des Weihnachtssongs „Jingle Bells“. Scholz scherzte: „Ich glaube, das ist jetzt kein Cyber-Angriff.“ Dann legte er nach: „Wer seinen Klingelton auf ‚Jingle Bells‘ eingestellt hat, der ist es!“ und lacht beherzt über seinen eigenen Witz. Ein Ausschnitt davon ist bei Twitter zu sehen.