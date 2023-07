Britta Ernst ist ebenso wie ihr Ehemann Olaf Scholz Mitglied bei der SPD. Zuletzt gab es viel Kritik an der Kanzlergattin, die im April als Brandenburger Bildungs- und Sportministerin zurückgetreten ist.

Doch jetzt hat die Sozialdemokratin eine neue Aufgabe ergattert. Die 62-jährige wurde ins Präsidium der „Special Olympics Deutschland“ (SOD) berufen.

Olaf Scholz: Ehefrau wird ehrenamtlich tätig

Einer Mitteilung zufolge wird Ernst ehrenamtlich in dem „13-köpfigen Gremium ihre Kompetenz in den Bereichen Schulische Bildung, Jugend und Kultur einbringen“.

Aber der Reihe nach: Im April diesen Jahres trat Ernst von ihrem Amt als Bildungsministerin in Brandenburg zurück. Der Grund? Es war wohl eine Abfolge von unangenehmen Auseinandersetzungen und mangelnder Unterstützung seitens der SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Die Spannungen eskalierten, als Ernst vorschlug, offene Lehrerstellen auch mit Sozialarbeitern zu besetzen.

Diese kontrovers diskutierte Maßnahme wird in vielen Bundesländern als Lösungsansatz gegen den dringenden Lehrermangel angesehen. Denn aktuell fehlen bundesweit 12.000 Lehrkräfte. Doch die SPD-Fraktion in Brandenburg winkte ab. Ernst zog daraufhin die Konsequenzen und trat zurück. Seitdem war es still um sie geworden. Doch jetzt ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz einer neuen Aufgabe zugeteilt.

Olaf Scholz Ehefrau ist „großer Gewinn“

So verkündete die erfahrene Sportpolitikerin, dass sie bereit ist, sich auf Neuland einzulassen. Erst kürzlich fand ein besonderes Sport-Ereignis statt: Die Special Olympics World Games, die Ende Juni in Berlin ausgetragen wurden. Die Hauptstadt war acht Tage lang geprägt von Diversität, Integration und sportlichen Aktivitäten.

Die Kanzler-Gattin schreibt auf der SOD-Website: „Es ist für mich eine große Ehre, die Special Olympics Bewegung unterstützen zu können. Die grandiosen Spiele in Berlin in diesem Jahr haben mit ihrer Strahlkraft viele bewegt. Ich freue mich sehr auf die Arbeit in diesem Ehrenamt.“

Auch die Präsidentin der Special Olympics Deutschland, Christiane Krajewski, äußerte ihre Begeisterung über den Zugewinn von Britta Ernst. Krajewski betonte, dass Ernst die Special Olympics Bewegung bereits seit vielen Jahren unterstützt habe und ihre Mitarbeit im Präsidium von SOD ein großer Gewinn für die Organisation sei.