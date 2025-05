Ex-Regierung: So ist das neue Leben von Scholz und Co.

Die Scholz-Regierung ist Geschichte. Die Neuwahlen im Februar 2025 haben die politische Landschaft in Deutschland verändert. Doch was wird aus den prominenten Ex-Ministern wie Robert Habeck und Karl Lauterbach und Ex-Kanzler Olaf Scholz?

Wir schauen, was bisher über die Pläne der Ex-Minister bekannt ist, die bis vor wenigen Wochen noch die Nachrichten bestimmten.

+++ Spannend: Was macht Olaf Scholz jetzt? Seine Antwort ist eindeutig +++

Das Leben nach der Ampel-Regierung: Das planen Scholz, Habeck und Co.

Olaf Scholz: Neue Rolle als Altkanzler

Ex-Kanzler Olaf Scholz (SPD) scheint mit seiner neuen Rolle als Altkanzler gut zurecht zu kommen. Im Bundestag sorgte seine Kopfschüttel-Reaktion auf die zunächst gescheiterte Kanzlerwahl von Merz für einen viralen Hit. Auf Instagram gibt er sich in Video-Statements locker und befreit. Nun will er im Parlament seinen Potsdamer Wahlkreis vertreten.

Olaf Scholz (Achirvbild) scheint die Rolle als Altkanzler auszukosten. Er wirkt deutlich entspannter. Im Bundestag will er als seinen Potsdamer Wahlkreis vertreten. Foto: IMAGO / Nordphoto Er soll Winfried Kretschmann beerben: Cem Özdemir tritt für die Grünen 2026 als Ministerpräsidenten-Kandidat in Baden-Württemberg an. Foto: IMAGO / Future Image Laut Medienberichten plant Robert Habeck seinen Abschied aus Berlin. Er soll seinen Sitz im Bundestag im Sommer an Mayra Vriesema übergeben. Wenn das so kommt, würden die Grünen ihren Vizekanzler verlieren, der dann wieder in seine norddeutsche Heimat verschwinden würde. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur Noch längst nicht fertig mit der Politik ist Annalena Baerbock. Sie kandidiert für den Vorsitz der Generalversammlung der UN. Was danach kommt? Vielleicht ein Comeback an der Spitze der Grünen? Foto: IMAGO / photothek Der Ex-Finanzminister ist auch raus aus der Politik. Die FDP ist unter seiner Führung aus dem Bundestag geflogen. Doch Lindner hat sein privates Glück. Ehefrau Franca hat im April eine Tochter zur Welt gebracht. Foto: IMAGO / Agentur Baganz Für Nancy Faeser gab es keinen Platz mehr im neuen SPD-Regierungsteam. Auch als Ministerpräsidentin in Hessen konnte sich die Ex-Innenministerin nicht durchsetzen. Nach einer großen politischen Karriere sieht es nun nicht mehr aus für sie. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur Volker Wissing (Mitte) im Gespräch mit Sozis. Aber in die SPD will der Ex-FDP-Minister nicht eintreten. Er sieht seine Zukunft als Rechtsanwalt. Foto: IMAGO / Andreas Gora Der einzige Sozialdemokrat, der auch unter Merz Minister bleibt: Boris Pistorius. Nun bekommt er noch deutlich mehr Geld für sein Herzensprojekt, die Modernisierung der Bundeswehr. Foto: IMAGO / Steinsiek.ch Er hätte gerne weitergemacht, doch seine SPD hat nicht ums Gesundheitsministerium gekämpft. So ging es an die Union und Lauterbach ist nur noch normaler Abgeordneter. So hat er immerhin wieder mehr Zeit für Markus Lanz (hier zu Gast im April 2025) Foto: IMAGO / teutopress Vielleicht die härteste Entscheidung von Klingbeil: Hubertus Heil ist nach sieben Jahren nicht mehr Arbeitsminister, Bärbel Bas übernimmt. Auch als SPD-Vize kandidiert er nicht erneut. Er zieht sich zurück in die zweite Reihe, doch dafür ist er eigentlich noch zu jung. Wartet der Niedersachse auf seine nächste Chance? Foto: IMAGO / Frank Turetzek

Annalena Baerbock: New York ruft

Die Ex-Außenministerin strebt den nächsten Posten an. Sie will für ein Jahr zur UN gehen und Präsidentin der Generalversammlung werden. Und danach? Comeback bei den Grünen in Deutschland nicht ausgeschlossen!

Robert Habeck: Rückzug in den Norden?

Anders offenbar als bei Vizekanzler Robert Habeck. Laut Medienberichten zufolge will sich Habeck im Sommer sogar aus dem Bundestag zurückziehen. Er würde dann möglicherweise ganz von der politischen Bildfläche verschwinden. Zurück in seine norddeutsche Heimat?

Christian Lindner: Frisches Papa-Glück

Im April wurde Christian Lindner erstmals Vater. Nun kümmert er sich viel um seine Tochter, hat aber schon neue Zukunftspläne, wie er via Instagram verriet. Politisch sortiert sich die FDP ohne ihn an der Spitze komplett neu.

Volker Wissing: Er wird kein Genosse

Lars Klingbeil und Co. baggerten, aber Volker Wissing will nach seinem FDP-Aus nicht zur SPD wechseln. Er zieht sich aus der Politik zurück und wird wieder Rechtsanwalt.

Cem Özdemir: Auf gepackten Koffern

Große politische Pläne verfolgt dagegen Cem Özdemir. Der Grüne will der nächste Landesvater in der Grünen-Hochburg Baden-Württemberg werden. Im nächsten Jahr findet die Landtagswahl statt. Ob er Winfried Kretschmann beerben wird, entscheiden die Wähler.

Boris Pistorius: Der beliebteste Minister bleibt

Als einziger SPD-Minister bleibt Boris Pistorius auch unter Kanzler Merz im Amt und kann mit viel Geld die Bundeswehr auf Vordermann bringen. Der beliebteste Politiker des Landes hat damit alle Chancen, sich weiter zu profilieren. Und möglicherweise sich sogar für eine Kanzlerkandidatur 2029 in Stellung zu bringen.

Hubertus Heil: Warten auf die nächste Chance

Aufgrund des Niedersachsen-Überangebots in der SPD, ist Hubertus Heil ein Verlierer des Regierungswechsels. Für ihn ist kein Platz in der Regierung und auch an der Fraktionsspitze nicht. So ordnet sich der langjährige Arbeitsminister in die zweite Reihe ein – und wartet möglicherweise auf eine neue Chance, wenn Lars Klingbeil irgendwann nichts mehr zu melden hat. Mit erst 52 Jahren sollte vielleicht noch eine Gelegenheit kommen.

Karl Lauterbach: Er hätte so gerne weitergemacht

Die SPD kämpfte in den Koalitionsverhandlungen nicht ums Gesundheitsministerium – und ließ damit auch Karl Lauterbach als Minister fallen. Nun sitzt er noch im Bundestag und hat wieder mehr Zeit für Auftritte bei Markus Lanz. Doch der Rheinländer hätte wohl gerne noch in aktiver Rolle weiterregiert.

Nancy Faeser: Mit 54 Jahren vor dem politischen Aus

Spitzenpolitikerinnen haben es bei der SPD nicht leicht. Ob Saskia Esken, Klara Geywitz, Svenja Schulze oder eben Nancy Faeser. Für die Hessin gibt es wohl keine große politische Zukunft mehr nach dem Aus als Innenministerin und als gescheiterte Ministerpräsidentin-Kandidatin.