„Let’s Dance“-Star ganz privat – „Einfach das Schönste“

Rebecca Mir und ihr Ehemann ,“Let’s Dance„-Profitänzer Massimo Sinató waren beim Raffaello Summer Day in Düsseldorf bestens gelaunt – doch hinter den strahlenden Auftritten steckt mehr als nur Urlaubslaune. Aktuell sind sie mitten im Ausbau ihres Ferienhauses auf Mallorca und jonglieren zwischen Terminen, Designideen und Elternpflichten. Denn zwischen dem Baustellen-Stress bleibt kaum Zeit für Zweisamkeit – vor allem seit ihr Sohn geboren ist.

Doch das Paar bleibt gelassen und teamorientiert. Im Vordergrund steht die Familie, die trotz vollem Terminplan nie zu kurz kommen soll. Beim Event wurde schnell klar: Es gibt eine deutliche Rollenaufteilung – und gemeinsam haben sie einen genauen Plan, wie es weitergeht.

„Let’s Dance“-Star Massimo Sinató: So läuft es auf Mallorca

Rebecca beschreibt ihre Aufgaben beim Hausbau gegenüber „Vip.de„: „Ich kümmere mich um den Look und das Design.“ „Let’s Dance“-Bekanntheit Massimo ergänzt: „Ich kümmere mich zum Beispiel um die Materialien und die Lieferungen. In etwa vier Wochen sind wir durch.“

Trotz enger Zeitpläne sorgt Rebecca dafür, dass auch die Zweisamkeit nicht zu kurz kommt: „Alleine auszugehen, kommt selten vor – da müssten wir definitiv öfter mal eine Date-Night einplanen.“ Sie erklärt weiter: „Aber unser Sohn hat nun mal Priorität.“ Massimo ergänzt: „Wir nutzen die Zeit, wenn er im Kindergarten ist – gehen zusammen ins Fitnessstudio oder mittags essen. Das ist unsere kleine Paarzeit. Rebecca Mir ergänzt: „Wobei wir ihn ehrlich gesagt auch gerne mal früher abholen. Eltern zu sein, ist einfach das Schönste.“

Massimo und Rebecca sind nicht allein

Auch andere prominente Paare zeigten beim Raffaello Summer Day, wie sich Liebe, Familie und neue Lebensabschnitte miteinander verbinden lassen. So trafen Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt zufällig zur gleichen Zeit auf dem Event ein. Ihre Trennung liegt inzwischen drei Jahre zurück – dennoch besteht enger Kontakt: „Wir verstehen uns sehr gut, das sind wir schon alleine unserem Kind schuldig“, erklärte Weig. Ihr Rezept: wöchentliche Treffen, gemeinsame Ausflüge und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe.

Ein anderes Bauprojekt sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff: Moderatorin Amira Aly steckt derzeit mitten in der Realisierung ihres Traumhauses – und das größtenteils in Eigenregie. „Ich habe ja die Gesamtbauleitung übernommen und habe nicht geahnt, was da auf mich zukommt, ich war da etwas naiv“, verriet sie offen. Auch wenn es bei der Einrichtung mal zu Diskussionen mit ihrem Partner Christian Düren kommt, behält sie meist das letzte Wort: „Es kommt schon mal zu unterschiedlichen Meinungen. Das ist ja normal. Er will es gerne praktisch, ich möchte, dass es schön ist.[…] Wenn er sagt, das Sofa gefällt mir nicht, kaufe ich es trotzdem.“

Ob Hausbau, Co-Parenting oder TV-Projekte – beim Raffaello Summer Day zeigte sich, wie unterschiedlich Paare mit Herausforderungen umgehen. Eines aber haben sie alle gemeinsam: den Wunsch, trotz Alltagschaos Zeit füreinander zu finden – und bei aller Planung und Verantwortung das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren.