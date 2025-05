Centro Oberhausen führt kostenloses Angebot ein – doch nicht alle können es sehen

Na, da haben aber sicher einige Gäste des Westfield Centro in Oberhausen große Augen gemacht! Seit Jahren ist die beliebte Shoppingmall der Treffpunkt vieler Menschen aus NRW. Ob nur mal eben fix was besorgen oder doch einen ausgiebigen Tag mit Einkaufen verbringen, das Centro lockt tagtäglich Tausende Kunden aus NRW an.

Doch auch Centro-Kenner und Stammkunden werden nun mit einer Neuerung überrascht. Nicht jeder bekommt sie aber auch direkt zu Gesicht. Um was handelt es sich hierbei nur? Wer bei seinem letzten Besuch genau aufgepasst hat, hat sie vielleicht schon gesehen…

Centro überrascht mit Gratis-Produkt

Jedoch können es bisher nur Frauen gesehen haben, denn auf den Damentoiletten gibt es seit neustem besondere Hygiene-Produkte. „Schon gewusst? Auf all unseren Damentoiletten gibt es jetzt einen kostenlosen Tampon- und Bindenspender“, schreibt das Centro zu einem Beitrag auf Facebook. Aus schwarzen Kästen an der Wand können sich Frauen also nun kostenlos bedienen.

„Finde ich super“, „Sehr lobenswert“ oder „Das sollte es an einigen Schulen auch geben“, kommentieren unter anderem drei begeisterte Centro-Besucher. Ein paar sehen es allerdings etwas skeptisch. „Gibt wieder genug Leute, die sich die Taschen für zu Hause vollmachen. Hauptsache umsonst! Ansonsten eine tolle Sache“, gibt eine Userin zu bedenken. Auch eine andere Nutzerin glaubt, dass der Tampon- und Bindenspender schnell leer sein wird.

Doch das ist nicht die einzige Neuerung im Centro in Oberhausen. Denn erst kürzlich ist auch ein neuer Shop eingezogen, den es bisher fast nur online gab. Und zwar handelt es sich dabei um Glambou. „Von schlichten Alltags-Pieces bis hin zu echten Statement-Highlights ist alles dabei. Ob minimalistisch, trendy oder elegant – bei Glambou findet ihr garantiert euren ganz persönlichen Stil“, warb das Centro im Netz für den neuen Shop (wir berichteten).