Centro Oberhausen überrascht Besucher – schon wieder zwei neue Stores eröffnet

Alles neu macht der April! Zumindest im Westfield Centro Oberhausen.

In dem riesigen Shopping-Center gibt es seit dem Wochenende nämlich zwei neue Läden, die jeweils ihre eigenen Premieren feiern. Kein Wunder, dass das Einkaufszentrum entsprechend intensiv Werbung dafür macht, um die entsprechenden Kunden-Zielgruppen anzulocken.

Centro Oberhausen macht es offiziell

Das Westfield Centro in Oberhausen gehört zu den größten Shopping-Centern in NRW, der Food Court ist mit über 1000 Sitzplätzen sogar der zweitgrößte in Europa. Jetzt gibt es neben dem Angebot an warmen Speisen und Fast Food wie McDonald’s aber auch eine weitere gesunde Alternative im Centro.

Mit „Oakberry“ gibt es ab sofort exotische Açai-Bowls zu genießen. Die Filiale im Centro befindet sich im Obergeschoss zwischen den Bekleidungsgeschäften Bershka und Pull&Bear und ist dort mit 80 Quadratmetern der größte „Oakberry“-Store in ganz Deutschland. Kein Wunder, dass es auf der Fläche nicht nur die klassischen Bowls zu kaufen gibt, sondern auch Smoothies, Protein-Riegel, weitere gesunde Snacks und auch Kaffee.

Doch wer nicht nur zum Essen ins Centro Oberhausen kommt, kann sich auch über einen neuen klassischen Shopping-Store freuen. Ganz in der Nähe von „Oakberry“, allerdings im Erdgeschoss, ist mit „Hi-Life“ ein Schmuckgeschäft eingezogen.

Centro Oberhausen: Besondere Zielgruppe soll angesprochen werden

Der Schmuckhersteller „Hi-Life“ eröffnet mit der 85 Quadratmeter großen Fläche seinen ersten Store in Deutschland überhaupt. In dem sogenannten Flagship-Store neben Apple erwartet Centro-Kunden Schmuck aus Edelstahl und echter Vergoldung, zudem sind die hochwertigen Stücke wasserfest und Allergikerfreundlich.

Auf Facebook rührt das Westfield Centro Oberhausen kräftig die Werbetrommel für die beiden Neuzugänge, die Reaktionen der Follower bleiben allerdings bisher eher verhalten. Andreas Ulmer, Center Manager des Centros, freut sich dennoch: „Mit Oakberry und Hi-Life ergänzen zwei trendstarke Marken unser Lifestyle-Portfolio perfekt.“ Mit dem dem Super Food und den Schmuckstücken möchte man vor allem eine „junge, trendaffine Zielgruppe“ ansprechen.