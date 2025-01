Centro Oberhausen: Kunde sieht Mann am Eingang – sofort bricht der Angstschweiß aus

Das Centro Oberhausen ist einer der Treffpunkte im Ruhrgebiet. Ob Shopping, Kino oder Essen gehen – im und um das Einkaufszentrum herum kann man jede Menge unternehmen. Kein Wunder, dass hier tagtäglich tausende Menschen unterwegs sind.

Doch als ein Besucher des Centro Oberhausen nun diesen Mann am Eingang sieht, kriegt er es mit der Angst zu tun. Was ist das los? Und ist der Fremde eine Gefahr für das gesamte Einkaufszentrum?

Centro Oberhausen: Kunde sieht Mann am Eingang – und bekommt Panik

Um die Geschichte von Anfang an zu erzählen, müssen wir erstmal ins Jahr 2005 zurückgehen. Ein damals 23-jähriger Oberhausener saß am Samstagabend mit seiner Freundin in seiner Wohnung, beide warteten auf Freunde, um später in eine Disco zu gehen. Als es klingelte, ging der junge Mann zu Tür. Doch anstatt seiner Freunde stand dort ein Unbekannter. Dieser fragte nur: „Bist du der Dennis?“ Der 23-Jährige verneinte die Frage. Trotzdem zog der Fremde ein Messer und stach auf den jungen Mann aus Oberhausen ein. Nach einem kurzen Kampf gelang es dem 23-Jährigen, sich in seine Wohnung zu retten. Doch er war lebensgefährlich verletzt. Seine Freundin rief sofort Polizei und Rettungswagen.

Zum Glück überlebte der 23-Jährige den schweren Angriff, doch der Täter wurde bis heute nicht gefunden. Bei einem Ausflug ins Centro Oberhausen im März 2010 dann die Wende. Der inzwischen 28-Jährige erblickte am Eingang des Einkaufszentrums womöglich den Mann, der ihn fünf Jahre zuvor angegriffen hatte. Obwohl die Situation sicher beängstigend für ihn war, reagierte er geistesgegenwärtig und machte Fotos von dem Fremden per Handy. Mit diesen Beweismitteln ging der 28-Jährige direkt zur Polizei. Diese leiteten auch umgehend eine Fahndung ein. Zudem wurde das Foto des möglichen Täters veröffentlicht. Doch bisher gab es noch keinen Fahndungserfolg.

Dieser Mann am Centro Oberhausen könnte der mutmaßliche Täter sein. Foto: Polizei Essen

Kennst du diesen Mann?

Der Tatverdächtige soll circa 1,85 Meter groß, schlank und dunkelhaarig sein. Zum Tatzeitpunkt soll er etwa 23 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er soll eine hellblaue Jeans sowie eine weiße Trainingsjacke getragen haben.

Die Ermittler des Cold Cases erhoffen sich nun endlich neue Erkenntnisse in diesem mysteriösen Fall. „Wir haben ein Bild des Tatverdächtigen und sind uns sicher, dass es Menschen da draußen gibt, die ihn erkennen werden. Vielleicht haben sie die Fahndung im Jahr 2010 nicht mitbekommen oder haben jetzt erst den Mut mit uns zu sprechen“, so KHK Dustin Wisnewski, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Cases.

Wenn du also Hinweise zu dem möglichen Tatverdächtigen hast, melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

