Israel-Krieg im Newsblog: Bundeswehr-Soldaten in Nahen Osten verlegt ++ Hamas-Terroristen getötet

Der blutige Terrorangriff der Hamas vor drei Wochen mit mehr als 1.400 Toten hält die Welt immer noch in Atem.

Die israelische Armee feuert erneut scharf zurück, und das lässt die Gerüchteküche brodeln: Wird der Gaza-Krieg jetzt noch intensiver? (Hier liest du mehr über die humanitäre Lage vor Ort). Nach einer Reihe von Luftangriffen in der Nacht auf Samstag (28. Oktober) fragen sich viele, ob die erwartete Bodenoffensive bereits begonnen hat. Offiziell bestätigt wurde dies bisher nicht, aber die israelische Armee hatte zuvor angekündigt, ihre Bodeneinsätze gegen die herrschende Hamas im Gazastreifen auszuweiten.

Hamas-Terroristen sollen getötet worden sein, darunter auch führende

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

8.17 Uhr: Mehrere Hamas-Terroristen von der israelischen Armee getötet

Die israelische Armee gab an, mehrere Terroristen der islamistischen Organisation Hamas im Gazastreifen getötet zu haben. Israelische Kampfflugzeuge griffen in der Nacht zum Samstag (28. Oktober) insgesamt 150 Ziele an, darunter Tunnel, unterirdische Räume und Infrastruktur. Dies wurde in sozialen Medien von der israelischen Armee mit Videoaufnahmen von den Einschlägen bestätigt. Brigadegeneral Gilad Keinan von der Luftwaffe erklärte, dass rund einhundert Kampfflugzeuge Hunderte von Geschossen abgeworfen und Hunderte von Hamas-Zielen zerstört hätten. „Das Ziel ist klar: Alles zu zerstören, was mit Hamas zu tun hat“, sagte er.

+++ Weiter News findest du auf unserer Themen-Seite +++

7.46 Uhr: Hamas-Chef für Luftangriffe soll getötet worden sein

Israel hat nach eigenen Angaben den Verantwortlichen der Islamistenorganisation Hamas für Luftverteidigung und die Koordinierung der Terrorattacke vom 7. Oktober getötet. Ein Kampfjet schaltete Asem Abu Rakaba auf Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen aus. Abu Rakaba war laut israelischem Militär zuständig für Drohnen, Gleitschirme, Luftaufklärung und -verteidigung. Die israelische Armee veröffentlichte ein Video, das die Explosion eines Gebäudes aus der Luft zeigte. Außerdem habe er die Kämpfer koordiniert, die mit Gleitschirmen auf israelisches Gebiet damals vordrangen, hieß es.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

7.21 Uhr: Heftige Kämpfe im Gazastreifen

Das israelische Armee teilte am Freitagabend (27. Oktober) mit, ihren Bodeneinsatz im Gazastreifen ausweiten zu wollen. Wie ein Video der Nachrichtenagentur AFP zeigt, wurde der Norden des Gazastreifens dann massiv von der israelischen Armee beschossen. Am Morgen danach ist die Region laut AFP von Kämpfen erschüttert worden (wie sich das auf die humanitäre Lage vor Ort ausweitet, liest du hier).

6.11 Uhr: Überblick über die UN-Resolution

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) hat eine Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage und für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet. Deutschland enthielt sich bei der Abstimmung, während 120 Länder dafür und 14 dagegen gestimmt haben. Die Resolution verurteilt jegliche Gewalt gegen die israelische und palästinensische Zivilbevölkerung, fordert die Freilassung von „illegal festgehaltenen“ Zivilisten und verlangt ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Zudem wird zu einer „sofortigen dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenruhe“ aufgerufen. Israel hat empört auf die Resolution reagiert, während die Hamas sie begrüßt und die Umsetzung gefordert hat.

„Weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nennt, die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug fordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt, haben wir mit vielen unserer europäischen Partner entschieden, der Resolution am Ende nicht zuzustimmen“, begründete Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die deutsche Enthaltung.

Mehr zum Thema:

5.16 Uhr: Bundeswehrsoldaten werden in den Nahen Osten verlegt

Die Bundeswehr hat sich in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mehr als 1.000 Soldaten in den Nahen Osten verlegt, darunter auch auf Zypern. Diese Maßnahme dient der Vorbereitung auf eine mögliche Evakuierung deutscher Staatsbürger in der Region.

Auf Zypern wurde ein Planungs- und Führungsstab für einen eventuellen Evakuierungseinsatz eingerichtet. Spezialkräfte der Deutschen Marine sowie Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) sind in Bereitschaft.