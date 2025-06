Israel-Iran-Krieg: Merkel positioniert sich klar – „Muss sich wehren können“

Seit inzwischen neun Tagen (Stand 21. Juni) übersähen sich Israel und der Iran gegenseitig mit Raketenangriffen. Auslöser war die Mission „Rising Lion“, ausgeführt vom israelischen Militär. Begründet wurde der „Präventivschlag“ mit der weit fortgeschrittenen Entwicklung iranischer Atomwaffen, die es zu verhindern gelte. Jetzt hat sich auch Altkanzlerin Angela Merkel zu Wort gemeldet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Vor Nato-Gipfel: Militärexperte Thiele im Interview – „Verachtung für Europa“ +++

Die Situation in Nahost spitzt sich täglich weiter zu. Sowohl in Israel als auch im Iran schlagen regelmäßig Raketen ein, die Welle der Zerstörung ist in beiden Ländern groß. Der Krieg hat bereits zahlreiche zivile Opfer gefordert – auf beiden Seiten.

Merkel betont das Selbstverteidigungsrecht Israels

Wichtiger Schlüsselfaktor im Konflikt ist Donald Trump, der das Selbstverteidigungsrecht Israels betont und der Netanjahu-Regierung den Rücken stärkt. Innerhalb der nächsten Tage möchte der Republikaner entscheiden, ob die Vereinigten Saaten aktiv in den Konflikt einschreiten.

Das könnte dich auch interessieren:

Experten warnen, auch angesichts einer möglichen Einmischung, vor einem Flächenbrand in der Region. Auch Bundeskanzler Merz hat Israel für die Ausübung der „Drecksarbeit“ gelobt. Seine CDU-Vorgängerin, Altkanzlerin Angela Merkel, findet jetzt ebenfalls klare Worte.

Im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ betont sie das Recht Israels, sich gegen eine drohende Auslöschung durch den Iran zu wehren. „Wenn die einen erklären dürfen, sie wollen den Staat Israel auslöschen, muss der Staat Israel sich dagegen wehren können“, so Merkel im Interview mit der Zeitung.

Die Frage, ob das israelische Vorgehen mit dem Völkerrecht vereinbar ist, ist für sie differenziert zu betrachten. „Wenn die Existenz eines Landes von der Hamas oder vom Iran infrage gestellt wird, ist das ja völkerrechtlich nicht so ganz einfach zu beantworten“, so die 70-Jährige. Kritiker werfen Israel vor, das Völkerrecht gebrochen zu haben. (mit dpa)