Hülkenberg-Team furios in der Formel 1: Jetzt meldet sich sein Boss zu Wort

In den vergangenen Wochen hatte die Formel 1 neben den bereits bekannten Teams um McLaren, Mercedes, Ferrari und Red Bull einen neuen Gast unter den Top Ten: Sauber um den deutschen Piloten Nico Hülkenberg und seinen Teamkollegen Gabriel Bortoleto.

Punkte waren vorher nur sehr selten, mittlerweile ist der Formel-1-Rennstall voll dabei. Ganze 51 Zähler konnten Hülkenberg und Bortoleto schon sammeln. Vor allem Audi wird es vor dem Einstieg in 2026 freuen. Jetzt meldet sich Teamchef Jonathan Wheatley zu Wort.

Formel 1: Hülkenberg-Team sorgt für Wirbel

Seit Juni geht es beim Formel-1-Team aus der Schweiz richtig ab. Der Spanien-GP hat für die Wende gesorgt. Grund dafür waren die Updates für das Auto von Hülkenberg und Bortoleto, wodurch der Deutsche in Silverstone mit dem sensationellen 3. Platz den größten Erfolg seiner Karriere feiern durfte.

Auch interessant: Hammer wie aus dem Nichts! Formel-1-Team sorgt für große Überraschung

Teamchef Wheatley freut es, dass Sauber eine „breite Palette an Leistungsverbesserungen“ erzielt habe, so der Brite. Seit Barcelona hat Sauber drei Updates für den Unterboden, zwei Frontflügel-Varianten und einen neuen Heckflügel eingeführt. Auch im Heckbereich des Autos wurde überarbeitet.

„Es wirkt, als könnten wir den anderen Autos besser folgen als andere Teams. Und die Fahrer kommen mit verschiedenen Reifenmischungen und auf unterschiedlichen Strecken besser mit dem Auto zurecht“, sagt Wheatley nach dem Ungarn-GP vor der Sommerpause.

„Erwartungen übertroffen“

Mittlerweile ist Sauber auf Rang sieben in der Konstrukteurswertung der Formel 1, womit das Team nicht einmal gerechnet hat. „Damit haben wir unsere Erwartungen übertroffen. Das ist sehr ermutigend. Und jetzt wollen wir diesen Schwung unbedingt mitnehmen und darauf aufbauen“, erklärt der Sauber-Teamchef.

Mehr Nachrichten für dich:

Nach der Sommerpause soll die zweite Saisonhälfte ebenfalls erfolgreich laufen, damit es einen schönen Abschied gibt. Ab dem kommenden Jahr wird dann aus Sauber das neue Audi-Werksteam. Mittelfristig will der deutsche Automobilhersteller sogar um Siege fahren.