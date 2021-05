Hartz 4: Familie kauft Computer für Homeschooling – und erlebt eine böse Überraschung

Seit das Arbeitslosengeld II 2005 eingeführt wurde, wird es im Volksmund Hartz IV genannt. Doch woher kommt der Name?

Die Situation für Schüler, Eltern und Lehrer hat sich während Corona vielerorts verschärft. Besonders Familien, die auf Hartz 4 angewiesen sind, hatten es in den vergangenen Monaten nicht leicht.

Ihnen fehlen die nötigen Räumlichkeiten oder technischen Geräte. In Soest erlebten die Hartz 4 beziehenden Eltern eines Schülers jetzt eine besonders böse Überraschung beim Homeschooling.

Hartz 4: Eine Familie aus Soest erlebte beim Homeschooling eine böse Überraschung. (Archivbild) Foto: dpa

Hartz 4: Kein Platz, fehlende Technik – Probleme bei Homeschooling

Seit mehreren Monaten lernen die Schüler den Unterrichtsstoff von Zuhause aus. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Oft sind es die Familien, die von Hartz 4 leben, denen der Distanzunterricht große Sorgen bereitet. Den Haushalten fehlt meistens der Platz für den Unterricht zuhause. In kleineren Wohnungen können sich die Kinder nur schwer ungestört zurückziehen.

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

Noch problematischer steht es um die technische Ausstattung der betroffenen Familien. Ohne stabile Internetverbindung, Laptops oder Computer ist Homeschooling einfach nicht möglich. Zur Unterstützung hat die Regierung eine Aufstockung des Hartz-4-Satzes für den Schulbedarf beschlossen. Laut „HARTZIV.org“ gibt es pro Familie 300 Euro für die Anschaffung eines Schulcomputers.

Der Unterricht Zuhause erfordert räumliche und technische Kapazitäten. (Archivbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Für eine Familie aus Solingen kam dieses Urteil allerdings zu spät. Vier Tage zuvor hat die Familie einen Laptop für ihren Sohn gekauft, damit dieser am Unterricht teilnehmen konnte. Weil das neue Gesetz erst danach in Kraft trat, weigert sich das Jobcenter in Soest für die Kosten aufzukommen. Ein Schock für die Familie.

Jobcenter bezieht sich auf Rechtsgrundlage

„HARTZIV.org“ zufolge verweise das Jobcenter in diesem Fall auf die entsprechende Rechtsgrundlage. Für die Betroffenen kam die natürlich zu spät. Man wolle jedoch versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Familie ist dabei kein Einzelfall. So seien insgesamt 62 Anträge von Hartz 4-Empfängern in Soest abgelehnt worden, nicht alle jedoch wegen zu frühem Laptop-Kauf. Meist habe eine Quittung gefehlt oder die Kinder seien zu alt gewesen, um einen Laptop zu bekommen. (neb)

