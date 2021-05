Hartz 4: Jobcenter schickt Arbeitslose nach Kreta – „Es ist aber kein Urlaub!“

Wer einmal in den Hartz-4-Teufelskreis geraten ist, dem fällt es ziemlich schwer, dort wieder rauszukommen.

Deshalb hat das Jobcenter sich nun eine neue Möglichkeit überlegt, um die Empfänger von Hartz 4 wieder in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Urlaubsort Kreta als Trainingsort für Hartz-4-Empfänger? Foto: picture alliance / Norbert Schmidt | Norbert SCHMIDT

Hartz 4: Jobcenter schickt Arbeitslose ins Urlaubsparadies – doch am Strand liegt keiner

Sonne, Strand und Meer – die meisten Deutschen denken wohl sofort an ihren wohlverdienten Urlaub, wenn sie von der griechischen Insel Kreta hören.

Wie „RTL“ berichtet, soll das Jobcenter nun ausgerechnet diejenigen nach Kreta schicken, die sich eine Reise in das Urlaubsparadies aus eigener Tasche vermutlich niemals leisten könnten.

Zwei bis drei Monate verbringen Hartz-4-Empfänger auf der griechischen Insel – nicht jedoch, um die Beine hochzulegen und im Pool zu planschen! Die Arbeitslosen müssen im Rahmen des Projektes ein kostenloses Praktikum auf Kreta absolvieren und im Hotel, in der Autowerkstatt oder im Altenheim an vier Tagen in der Woche richtig mit anpacken.

Hartz 4: Dort wo andere Urlaub machen, erhalten Arbeitslose eine große Chance. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Jeden Freitag besuchen die Hartz-4-Empfänger zudem Sprachkurse, in welchen sie Griechisch und vor allem Englisch lernen sollen.

----------------------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

----------------------------------------

Mit dem Ziel, die Menschen anschließend wieder besser auf dem deutschen Arbeitsmarkt integrieren zu können, wird das Projekt aus Steuergeldern finanziert. Untergebracht werden die Arbeitslosen während der Zeit in einfachen Appartements, die sich in einer ruhigen Umgebung und nicht am Strand oder an den klassischen Touri-Orten befinden.

„Man ist auf einer Urlaubsinsel, es ist aber kein Urlaub“, erklärt der Leiter des Projektes, Michael Drakomathioulakis, der seit 1985 auf Kreta lebt und derzeit 20 Hartz-4-Empfänger aus Deutschland betreut.

Hartz 4: Deutsche kritisieren Austauschprojekt – „Steuergelder Verschwendung“

Sollte das Auslandsprojekt tatsächlich bewirken, dass Hartz 4 Empfänger wieder bessere Möglichkeiten haben, in Deutschland eine Arbeit zu finden, so hat sich die Investition eindeutig gelohnt.

+++ Hartz 4: Onkel kauft Laptop für Schüler – Jobcenter lässt ihn jetzt hängen +++

Als „RTL“ jedoch deutsche Passanten dazu befragt, was sie von der Idee halten, Arbeitslosen auf Kreta ein Praktikum zu ermöglichen, sind diese alles andere als begeistert. „Find ich nicht gut, weil das Steuergelder Verschwendung ist“, betont ein Mann gegenüber dem Sender.

Hartz 4: Von dem Auslandsprojekt des Jobcenters sind die Deutschen nicht begeistert. (Symbolbild) Foto: IMAGO / BildFunkMV

„Ob die Hartz-4-Empfänger das dann wirklich so ernst nehmen?“, zweifelt ein weiterer Deutscher das Projekt an.

„Das ist keine Idee. Das ist Quatsch. Die wollen doch sowieso nicht arbeiten“, unterstellt ein Dritter den Arbeitslosen eine Null-Bock-Haltung.

Hartz 4: Auslandspraktikum zeigt große Wirkung

Die Befragten wären wohl selbst überrascht, wenn sie wüssten, welche Erfolge das Auslandsprojekt bereits mit sich tragen konnte.

So scheint ein Großteil der Hartz 4 Empfänger das Praktikum in Kreta scheinbar ziemlich ernst zu nehmen und als aller letzte Chance zu sehen.

---------------

Mehr zu Hartz 4:

„Hartz 4“-Empfänger muss Polizei rufen: Grund ist DIESE Nachricht

Hartz 4: Vater führt Jobcenter bei Antrag hinters Licht – sein Sohn muss das jetzt ausbaden

„Armes Deutschland“: Mädchen (13) will tagelang nichts essen – der Grund ist erschütternd

----------------

„Die Menschen sind nett zu mir und ich kann hier sehr viel lernen“, berichtet beispielsweise eine junge Frau, die ihr Kreta-Praktikum in einer Zahnarztpraxis absolviert.

Wie der Projektleiter gegenüber RTL mitteilt, haben rund 80 Prozent der Arbeitslosen anschließend wieder einen Job in Deutschland, gehen zur Schule oder machen eine Ausbildung. Deutschland kann also durchaus davon profitieren. (mkx)