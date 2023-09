Annalena Baerbock: Keine Rolex! Ihre Uhr können sich sogar Geringverdiener locker leisten

Sieh‘ an! Trotz Bundesministerin-Gehalt und Berliner Blase scheint Außenministerin Annalena Baerbock auf dem Teppich geblieben zu sein. Anders als Kabinettskollege Christian Lindner läuft die Grüne immerhin nicht mit einer Luxusuhr durch Berlin-Mitte.

Während Lindner im April in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner offenbar seine Rolex vor den Zuschauern verstecken wollte (er legte sie sich erst beim Abspann wieder an), wirkt Baerbock da bodenständiger. Ausgerechnet ihr Ehemann klärte das nun auf.

Annalena Baerbock: Ehemann enthüllt, was für eine Uhr sie trägt

„Spiegel“-Reporter Felix Dachsel wollte es genau wissen. Er postete Fotos von Baerbock aus der ARD-Dokumentation „Ernstfall – Regieren am Limit“. Am Handgelenk der Außenministrin: Eine CASIO. „Wo sind die CASIO-Freaks? Ist das eine A158WETG-9A?“Die Antwort kam ausgerechnet von Baerbocks Ehemann Daniel Holefleisch. Der Lobbyist ist selbst bestens im politischen Berlin vernetzt und kennt das Spiel mit den Medien. Es sei eine „LA680WEGA“, so die Insider-Quelle.

Wenn das so ist, dann ist sie laut CASIO-Shop schon für 59,90 Euro plus Versandkosten erhältlich. Der Außenministerin-Look zum Schnäppchen-Preis! Goldton statt echtes Gold. Sogar Geringverdiener können sich dieses Mode-Assecoire locker leisten.

Wirklich so bescheiden? „Hält sich für die Queen“

Ob das der Außenministerin, die 2022 zwischenzeitlich beliebteste Politikerin in Deutschland war, neue Sympathiepunkte im Wahlvolk einbringt? Für den kleinen PR-Coup ihres Mannes darf sie sich auf jeden Fall bedanken.

Steht ihr gut: Annalena Baerbock und ihre „Billig-Uhr.“ Foto: IMAGO / AFLO

Unabhängig von der Uhr: Annalena Baerbock ist es schon sehr wichtig, modisch und top gestylt aufzutreten. Zum einen, weil sie Deutschland im Ausland vertritt, sicherlich aber auch, weil sie ihre Ambitionen auf das Kanzleramt noch nicht aufgegeben hat. Im Jahr 2022 gab sie von allen Regierungsmitgliedern der Ampeln am meisten für das optische Erscheinungsbild aus. So erhielt allein ihre Maskenbildnerin eine Pauschale von monatlich 8.925 Euro!

Stilexperte Andreas Rose gab gegenüber unserer Redaktion ein klares Urteil über Baerbock ab: „Ihr Make-up-Verbrauch übersteigt den jedes Hollywood-Blockbusters. Wer ähnlich viel reist wie die Queen und sich vielleicht für eine hält, braucht einfach perfekte Auftritte. Bella figura weltweit. Das gelingt der Außenministerin optisch zweifellos. Vermutlich ist es auch noch nicht vielen deutschen Politikerinnen passiert, dass ihre Klamotten im Internet gesucht werden.“

