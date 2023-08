Annalena Baerbock: Außenministerin greift bei Satire-Account hart durch

Es ist nicht zum Lachen: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zieht die Notbremse und haut kräftig auf den Tisch! Doch warum? Schuld sind die Spaßvögel hinter dem Twitter-Account „Außenministerin Parody Annalena Baerbock“.

Die nehmen die Politikerin ordentlich auf die Schippe – und das lässt sie so gar nicht kalt. Die Satire-Seite mit dem selben Profil- und Hintergrundbild wie der verifizierte Account von Baerbock hat inzwischen knapp 50.000 treue Fans. Die Grünen-Politikerin ging gegen die Seite vor.

Annalena Baerbock wird aufs Korn genommen

Die Twitter-Komiker nehmen vor allem Baerbocks feministische Außenpolitik und ihre Sprachpatzer aufs Korn. Doch hier liegt der Witz im Detail: Der Parodie-Account sieht aus wie der offizielle Account der Außenministerin höchstpersönlich.

Der Account stichelt gegen Baerbock beispielweise mit dieser Art von Tweets: „Die Bürger*innen halten mich für eine absolute Überflieger*in: Karriere als Trampolin-Profi, Studium in London, Expert*in im Völkerrecht, Spitzenpolitiker*in etc. Trotzdem bleibe ich bescheiden. Die Kanzler*innenschaft ist der nächste konsequente Schritt in meiner Laufbahn.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein anderes mal ging es gegen Parteikollege Robert Habeck: „Lieber Robert, im Hinblick auf den Klimawandel fände ich es doch besser, wenn du nicht nach Bali fliegst, sondern zu Fuß kommst. Wir sehen uns im Dezember!“

Baerbock: „Parodie hat festen Platz in Demokratie“

Doch Baerbock sei nicht wegen der Witze an sich sauer, wie ein Insider aus dem Bundesaußenministerium auf „Bild“-Anfrage verrät: „Parodie hat seinen festen Platz in unserer Demokratie. Personen des öffentlichen Lebens müssen das aushalten; das gilt natürlich auch für die Außenministerin“.

Aber hier wird’s brenzlig – der Parodie-Account hat nicht nur Witze im Gepäck. Die Komiker sorgten für Verwirrung mit einem Fake-Tweet nach dem Putsch im Niger. So habe der Account „einen Tweet des demokratisch gewählten und von den Putschisten bedrohten nigrischen Außenministers mit einem französischen Kommentar retweetet, der bei flüchtiger Lektüre nicht unmittelbar für alle Nutzer und Nutzerinnen als Fake erkennbar war“.

Das Auswärtige Amt weiter: „Dies folgte unmittelbar nach einem Telefonat der Außenministerin mit ihrem nigrischen Amtskollegen inmitten einer gefährlichen Krise.“

Außenministerium fordert Konsequenzen

Der Sprecher: „Das Auswärtige Amt hat Twitter/X daher am 28.07. auf diese Verwechslungsgefahr hingewiesen und darum gebeten, Maßnahmen zu treffen, um dieser entgegenzuwirken.“

Mehr News:

Der Account wurde kurze Zeit gesperrt. Mittlerweile gibt es eine Änderung im Account-Namen – „Parodie“ ist das Zauberwort! Na, immerhin ein kleiner Erfolg für Baerbock.