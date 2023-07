Ein Sprichwort besagt: „Wer schön sein will, muss leiden“. Das trifft auf die Minister der Ampel-Regierung wohl eher nicht zu. Hier lautet das Motto viel mehr: „Wer schön sein will, muss viel Geld bezahlen“.

Denn Politiker wie Annalena Baerbock (Grüne) scheinen sich ihr Aussehen einiges kosten zu lassen – und zwar auf Kosten der Steuerzahler.

Baerbock und Co.: So viel kostet das Styling der Minister

Allein in der ersten Hälfte des Jahres beliefen sich die Kosten für „für Friseure, Visagisten, Kosmetiker und Fotografen in den Bundesministerien“ auf fast eine halbe Million Euro, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.

Die Deutsche Knigge Gesellschaft fordert die Minister zu mehr Mode-Gespür auf

Diese Zahlen gehen aus einer Anfrage der AfD hervor, die von einem Sprecher des Kanzlers Olaf Scholz (SPD) in dieser Woche beantwortet werden musste. Laut den Informationen seien vom 1. Januar bis 20. Juni 2023 Kosten in Höhe von 452.354,30 Euro (brutto) für „Leistungen beauftragter Dienstleister“ in den Bundesministerien angefallen und bezahlt worden. In dieser Summe sind auch „Zuschläge für Reisetätigkeit oder Material“ enthalten. Mögliche Reisekosten bei Delegationsreisen wurden nicht einberechnet.

Baerbock gibt am meisten Geld aus

Im Jahr 2022 war Außenministerin Annalena Baerbock die Spitzenreiterin in Bezug auf diese Ausgaben. Sie fiel mit 136.552,50 Euro ins Gewicht. Die Grünen-Politikerin zahlte ihrer Maskenbildnerin eine Pauschale von 8.925 Euro pro Monat.

Auch für die ehemalige Bundeskanzlerin, Angela Merkel (CDU), werden die Kosten fürs Styling weiter übernommen, wie der „Tagesspiegel“ berichtete. So werde Merkel von einer freiberuflichen „Assistentin“ regelmäßig bei Reisen begleitet, die sich um Frisur und Make-up kümmert.

Auch interessant:

Der Jurist Christian Hillgruber betont, dass „die Bundesregierung dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet“ ist. Angesichts der hohen Summen, die für diese Dienstleistungen aufgewendet wurden, erscheinen sie Hillgruber „rechtlich fragwürdig“ und „politisch unangemessen“. Hillgruber erklärt gegenüber „Bild“: „Die Bundesregierung wäre gut beraten, bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit den Fokus weniger auf Äußerlichkeiten, sondern mehr auf Form und Inhalt ihrer Kommunikation zu legen.“

Reiner Holznagel, der Präsident des Steuerzahlerbundes, warnt in der Zeitung, dass es den Steuerzahlern kaum zu vermitteln sei, dass sie auch für Visagisten und Hairstylisten der Politiker aufkommen sollen. Holznagel fordert: „Deshalb müssen diese Kosten auf das Notwendigste reduziert und im Zweifel privat bezahlt werden“.