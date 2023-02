Scholz, Baerbock und Co.: Abgeordnete sollen sich besser kleiden – „Gespür für Qualität und Wertigkeit verloren“

Jeder darf selbst bestimmen, was er trägt. Politiker müssen sich dennoch an Regeln halten – nur mit Badehose oder mit T-Shirts mit bestimmten Aufdrucken dürfen Abgeordnete den Bundestag nicht betreten.

Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag müssen sich an eine bestimmte Kleiderordnung halten. So ist in der Hausordnung geregelt: „Die Kleidung und das Verhalten müssen der Würde des Hauses entsprechen.“ Der Deutschen Knigge-Gesellschaft reicht das allerdings nicht aus. Der Vorstandsvorsitzende kritisiert den Kleidungsstil im Bundestag – mit folgender Forderung.

Scholz, Baerbock und Co.: CDU wünscht sich respektvolle Kleidung

Patrick Schnieder (CDU), Parlamentsgeschäftsführer, betonte in der „Rheinischen Post“ (RP), dass die Kleiderordnung in der Unionsfraktion deutlich lockerer geworden sei. Aber: „wie ich mich kleide, ist auch eine Frage des Respekts, den ich gegenüber den Kollegen und der Institution erweise“, so Schnieder.

Bei Mitgliedern der Bundesregierung zweifele der CDU-Politiker aber gelegentlich. In Richtung des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) meinte er: „Von einem Vizekanzler, der die französische Nationalversammlung besucht, hätte ich auch im Jahr 2023 erwartet, dass er eine Krawatte trägt“. Auch hoffe er, „dass uns der Anblick eines Gesundheitsministers in kurzen Hosen auch in Zukunft im Bundestag erspart bleibt.“

Kritik an schlecht angezogenen Abgeordneten

Auch die Deutsche Knigge-Gesellschaft plädiert dafür, dass die Abgeordneten im Bundestag sich wieder besser kleiden sollten – der Anspruch an die Garderobe von Abgeordneten müsse höher sein. „Die Bürger wollen von gut angezogenen Abgeordneten repräsentiert werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende Clemens Graf von Hoyos der RP. Im Bundestag sei aber „an unterschiedlichsten Stellen das Gespür für Qualität und Wertigkeit verloren gegangen.“

Auch interessant:

Die Parlamentarier müssten wieder mehr auf ihre Garderobe achten, forderte Hoyos. Die Abgeordneten sollten „nicht unüberlegt in den Kleiderschrank greifen“. Es müsse dabei „nicht immer Anzug, Krawatte oder Kleid sein“, fügte der Vorsitzende der Benimm-Gesellschaft hinzu. Sein Tipp: „Mit gedeckten Farben macht man nichts verkehrt.“ Außerdem gebe es viele gute Kombinationen „im Bereich Business Casual, mit denen man einen guten Eindruck hinterlässt“.