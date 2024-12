Jetzt ist es sichtbar: Bürger senden Weihnachtswünsche an Scholz und Co.

Weihnachten steht vor der Tür – genau wie die Neuwahlen, die uns im Februar erwarten. Vielerorts läuft der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 schon an, und unsere Redaktion fragt sich: Was wünschen sich die Deutschen von Scholz, Merz, Habeck und Co. zu Weihnachten?

Zwischen Plätzchen und Rotkohl lässt es sich bekanntlich gut streiten – ebenso, wie wir es wochenlang im Bundestag gesehen haben. Vor dem Ampel-Crash, genauso wie danach. Wie soll das im neuen Jahr weitergehen? Reden wir drüber!

Wunschliste an Scholz

Auf ihre Weihnachtswunschliste an die deutsche Politik angesprochen, sagt eine Frau, die als Lehrerin arbeitet: „Ich wünsche mir, dass sich alle ein bisschen einiger sind und auf einem Niveau miteinander reden und diskutieren, das ein Vorbild für die Gesellschaft ist.“ Außerdem fände sie es wichtig, dass „man die Klimakrise nicht aus den Augen verliert und trotzdem die wirtschaftlichen Verhältnisse so weit stabilisiert, dass die Menschen eine Zukunft haben“.

Im Jahr 2024, das sich nun dem Ende neigt, hat sie vor allem ein Problem gesehen: „Es wurde alles angerissen und dann wieder umgeworfen. Ob das die Klimapolitik ist oder die Fahrradwege – vieles wird geplant und dann durch Streitereien wieder abgeschafft.“

Ein junger Mann denkt über den aktuellen Bundestag: „Natürlich treffen politische Meinungen aufeinander“, aber: „Einigkeit wäre ganz gut.“ Gerade zur Weihnachtszeit fände er ein bisschen Konsens zwischen den Parteien angebracht. Das sollte man sich dann auch bei der Bundestagswahl 2025 zu Herzen nehmen.

Ein anderer Befragter stimmt ihm zu. Er wünscht sich: „Dass man nicht mehr andere Meinungen so stumpf komplett abtut, als wüsste man selbst alles am besten, sondern dass man so ein bisschen mehr Verständnis füreinander entwickelt.“

Ein Mann findet, dass viele Dinge im alten Jahr ganz gut gelaufen sind. „Ich finde, die haben schon alles richtig gemacht in letzter Zeit, und das soll auch beibehalten werden.“ Seine Verbesserungswünsche betreffen nur die Belange der kleinen Bürger und die Wirtschaft. „Um die sollte sich stärker gekümmert werden.“