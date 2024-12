So antworten Bürger auf Scholz‘ Vertrauensfrage: „Deutschland ist ein kaputtes Land!“

Nach dem Ampel-Crash und der Ankündigung der Vertrauensfrage von Olaf Scholz gibt es kaum ein anderes innenpolitisches Thema mehr. Besonders die CDU ist sich sicher, dass der Kanzler ausgedient hat.

Doch wie sehen das die Bürger, die Scholz immerhin 2021 zu ihrem Kanzler gewählt haben? Unsere Redaktion war auf den Berliner Straßen unterwegs und hat den Menschen dort die ganz eigene Vertrauensfrage gestellt.

Scholz am Abgrund: Vertrauensfrage spaltet Deutschland

Eine junge Befragte sagt, sie habe „absolut gar kein“ Vertrauen mehr in Scholz als Bundeskanzler. Dass er nun die Vertrauensfrage stellt, sei absolut gerechtfertigt. „Ich weiß zwar nicht, ob es danach besser wird, aber na ja.“ Einen anderen Kanzlerkandidaten für die Neuwahlen kann sie sich nicht wirklich vorstellen. „Ich glaube, es sind keine rosigen Aussichten.“

Eine andere Befragte hat noch Vertrauen in Olaf Scholz: „Es sind schwierige Zeiten, und die Entscheidungen, die er treffen muss, sind natürlich sehr weitreichend. Man muss abwägen zwischen West und Ost. Ich meine, Russland darf man auch nicht unterschätzen. Es ist wohl besser, er gibt sich besonnen, als wenn er einfach überstürzt Entscheidungen trifft, die man vielleicht später jahrzehntelang bereuen muss.“

Obwohl sie findet, dass Scholz die Regierung noch zu Ende führen sollte, glaubt sie nicht, dass der Bundestag ihm das Vertrauen aussprechen wird.

Eine junge Frau sieht das ganz anders. Wäre sie im Parlament, würde sie Scholz nicht noch einmal eine Chance geben. „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn direkt rausschmeißen. Weil ich ihn einfach nicht feiere. Seine Art und das, was er gerade mit unserer Regierung macht, geht gar nicht, und ich finde, er macht sie einfach kaputt.“

„Deutschland ist ein kaputtes Land!“

Auf die konkreten Kritikpunkte angesprochen, sagt sie: „Deutschland ist ein kaputtes Land!“ Es seien viele Themen, die sie stören. „Unser System, unsere Rechte, Frauenrechte im Allgemeinen.“ Sie wünscht sich härtere Strafen für Pädophile. Und sagt zudem: „Frauen werden vergewaltigt, und der Täter bekommt nur eine Bewährungsstrafe. Das geht heutzutage einfach gar nicht.“

So präsent wie Olaf Scholz und seine Vertrauensfrage bei den einen ist, so wenig wissen die anderen über das bevorstehende Votum. Ein junger Mann antwortet auf die Frage, ob Olaf Scholz bleiben soll oder nicht: „Bin ich mir nicht so sicher, da hab ich mich gar nicht informiert.“

Laut unseren Umfragen würde Scholz die Vertrauensfrage eher verlieren.