Lindner: Plant er mit Baby seinen Politik-Abschied? Deal mit seiner Frau

Die FDP ist nicht mehr in der Regierung, Christian Lindner ist nicht mehr Finanzminister. Bis zum Wahlkampf um die Bundestagswahl ist es noch ein bisschen hin – aber wird Lindner für seine FDP wieder an den Start gehen?

Lindner, der seine Partei in die Ampel hineinmanövriert und dann für ihren spektakulären Rauswurf gesorgt hat, hat allen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Er ist scharfer Kritik ausgesetzt, die Umfragewerte für seine Partei sind so bescheiden, dass sie bei der Bundestagswahl 2025 sogar an der Fünfprozenthürde scheitern könnte. Der perfekte Zeitpunkt also, um sich endlich dem Privatleben zu widmen – wie versprochen.

Raus aus der Politik, rein ins Familienglück?

Christian Lindner (45) hat im Juli 2022 die Journalistin Franca Lehfeldt (35) geheiratet. Auf Sylt, sehr modern, sehr schick. So sollte auch die Familienplanung gestaltet werden. Wie die „Zeit“ im Oktober 2022 berichtete, habe Lindner eine Vereinbarung mit seiner Ehefrau.

Wenn es aus sei mit der Politik, solle er die Care-Arbeit übernehmen. Zumindest dann, wenn Kinder da sind. Die „Zeit“ spekulierte damals, das sei in einer oder zwei Legislaturperioden zu erwarten.

Damals war die Ampel allerdings noch intakt und Lindner optimistisch, man könnte die Koalition sogar noch weitere vier Jahre tragen. Das sieht heute auch der optimistischste Liberale nicht mehr so, und Lindner könnte dem Pakt mit seiner Frau einen Schritt näher sein.

Aber kein Grund zur Trauer, wenn während der Care-Arbeit noch Zeit bleibt, möchte Lindner Bücher schreiben oder promovieren. Jagen und Fischen sind sowieso alte Hobbys des Ex-Ministers, und Imkern wäre doch auch ganz nett.

Lindner und das Leben nach dem Finanzministerium

Wenn dafür noch Kapazitäten sind. Der Zeitschrift „Bunte“ plauderte Lindner im Vorfeld der Hochzeit nämlich aus, er wolle viele Kinder. Dieser zweifellos zeitaufwändige Kindersegen ist Lehfeldts Gatten sehr wichtig.

„Mein größter Wunsch an das Leben ist es nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben.“

Der „Zeit“ erklärte Lindner damals, es gebe schließlich auch ein Leben außerhalb von Politik und Medien.