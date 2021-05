Annalena Baerbock: „Höhle der Löwen“-Star spendet Vermögen, damit Annalena Baerbock nicht Kanzlerin wird

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Mit Annalena Baerbock könnte die erste Grüne Kanzlerin werden. Für Konservative und viele Anhänger der FDP ist das ein Albtraum-Szenario.

So offenbar auch für einen TV-Star aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Der spendete nun einen riesigen Betrag, um den Wahlkampf gegen Annalena Baerbock zu fördern und ihren Wahlsieg zu verhindern.

Ein bekanntes Jury-Mitglied aus der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ will mit einer Großspende Annalena Baerbock und die Grünen stoppen. Foto: picture alliance / SvenSimon | Elmar Kremser/SVEN SIMON, picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Annalena Baerbock: „Höhle der Löwen“-Star spendet Vermögen, damit sie nicht Kanzlerin wird

Bei den jüngsten Sonntagsumfragen zur Bundestagwahl von Forsa und Civey liegen die Grünen bei 28 bzw. 29 Prozent – und damit deutlich vor der Union. Eine YouGov-Umfrage sieht die Grünen mit 25 Prozent aktuell mit einem Prozentpunkt ebenfalls vor CDU/CSU.

Tatsächlich scheint Annalena Baerbock (>>> Annalena Baerbock privat) mit ihren Grünen eine realistische Chance zu haben, die Bundestagswahl 2021 zu gewinnen. Dann würde sie Merkel-Nachfolgerin werden, egal ob die Koalition dann Grün-Schwarz, Grün-Rot-Rot oder eine grüne Ampel mit der FDP wäre.

Der 64-jährige Georg Kofler, ehemaliger Chef von ProSieben- und Premiere, will eine Regierungsbeteiligung der Grünen verhindern. Deshalb spendete der Unternehmer, der als Investor auch in der Jury der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ sitzt, nun ein Vermögen an die FDP.

„Die Höhle der Löwen“-Star gegen Baerbock: „Sozialistischer Wolf im grünen Schafspelz“

Satte 750.000 Euro überwies Kofler an die Liberalen, gab er nun gegenüber dem „Handelsblatt“ preis. Für ihn ist das FDP-Wahlprogramm eine „intellektuelle Freude für alle, denen Freiheit, Marktwirtschaft, Unternehmertum, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft am Herzen liegen“. Aufstiegsorientierte Menschen würden von der FDP am besten repräsentiert.

Georg Kofler, Investor bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ will die Grünen nicht in der Bundesregierung haben. Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Mehr über Unternehmer Georg Kofler

Die Familie des 64-Jährigen stammt ursprünglich aus Südtirol.

Kurz nachdem sein Vater als Gastarbeiter nach München ging, verstarb er. So wurde Kofler im Alter von vier Jahren Halbwaise.

Kofler machte Karriere in der Medienwirtschaft. Von 1988 bis 2000 war er Geschäftsführer und später Vorstandsvorsitzender des TV-Senders ProSieben. Von 2002 bis 2007 leitete er Premiere.

Er war über lange Jahre mit der TV-Managerin Christiane zu Salm liiert. 2018 trennte sich das Paar.

Seit 2017 ist er als Juror in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen.

Für die Ziele der Grünen kann sich Kofler dagegen gar nicht erwärmen. Auf Twitter erklärte er, dass die Grünen aus seiner Sicht für einen „dirigistischen Staat, eine sozialistische Planwirtschaft mit neokommunistischen Elementen“ und „Bevormundungen der Bürger“ stehen. Auf Anfrage des „Handelsblatts“ erklärte Kofler, dass mit den Grünen der „sozialistische Wolf im grünen Schafspelz“ daherkomme.

Ganz anders das Wahlprogramm der Grünen: eine Summe an Forderungen, die direkt in einen dirigistischen Staat, eine sozialistische Planwirtschaft mit neokommunistischen Elementen führt und unfassbar viele Bevormundungen der Bürger enthält. Dazu einen überdehnten Sozialstaat und .. — Dr. Georg Kofler (@georg_kofler) April 29, 2021

Geldnot haben die Grünen jedoch aktuell nicht. Sie haben selbst jüngst eine Riesenspende erhalten. Im April überwies der Softwareentwickler Moritz Schmidt nach eigenen Angaben seine Bitcoin-Gewinne in Höhe von einer Million Euro an die Grünen.

