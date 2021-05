Umfrage-Paukenschlag zur Bundestagswahl: Jetzt ist sogar diese Koalition greifbar nah

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Plötzlich scheint fast alles möglich bei der Bundestagwahl 2021!

Eine Zweier-Koalition abseits von Schwarz-Grün? Das schien lange völlig undenkbar. Doch eine neue Umfrage zur Bundestagswahl des Meinungsinstituts Civey für den „Spiegel“ rückt dieses Szenario plötzlich in greifbare Nähe.

Bis zur Bundestagswahl im September sind es natürlich noch einige Monate – doch die Rechenspiele für mögliche Koalitionen sorgen für reichlich Gesprächsstoff.

Hervorragende Umfragwerte für Annalena Baerbock und die Grünen. Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

Umfrage zur Bundestagswahl: Grüne weiter auf Umfragen-Hoch

Die letzte Regierungskoalition von SPD und Grünen liegt bereits einige Jahre zurück: Zwischen 1998 und 2005 regierten die Parteien zuletzt im Bund. Damals waren die Grünen der Juniorpartner – davon ist rund 16 Jahre später nicht mehr viel geblieben.

Die Bundestagswahl 2021:

findet am 26. September 2021 statt

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten einen Wohnort in Deutschland haben

aktuell regiert eine Große Koalition aus SPD und CDU

schon jetzt steht fest: Erstmals seit 16 Jahren wird nicht Angela Merkel für die CDU als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gehen

Die SPD erlitt einen beinah beispiellosen Absturz, die Grünen mauserten sich in den vergangenen Jahren hingegen in den Umfragen immer weiter nach oben. Nun deutet eine Umfrage (>> mehr zum Thema Umfragen und Wahlprognosen HIER) an: Auch nach dieser Bundestagswahl scheint eine Mehrheit zumindest in greifbare Nähe zu rücken.

In künftigen Geschichtsbüchern könnten diese Grafiken stehen. pic.twitter.com/ENBcsCPcHJ — Marius Mestermann (@DerMestermann) April 26, 2021

Aktuell schwimmen die Grünen nach der Nominierung ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nahezu auf einem Umfrage-Hoch. Beinah 30 Prozent gaben laut „Spiegel“-Umfrage an, sich bei der Bundestagswahl für Grünen entscheiden zu wollen. Die Union ist deutlich abgerutscht: Kam sie zum Jahresbeginn noch auf über 35 Prozent, sind es in der Umfrage nun nicht einmal 25. Die SPD stagniert hingegen seit Wochen bei Werten um die 15 Prozent und kann im Wahlkampf noch nicht so wirklich punkten.

Umfrage-Hammer vor der Bundestagswahl: Jetzt rückt eine Mehrheit für ein zweier Koalition in Reichweite, die nicht aus Grünen und CDU besteht. Foto: IMAGO / Sven Simon

Umfrage zur Bundestagswahl: Unter dieser Prämisse wäre sogar Grün-Rot denkbar

Die weiteren Parteien: Die FDP käme auf elf Prozent, die AfD verliert leicht und rutscht auf neun Prozent, ebenso wie die Linke, die bei sechs Prozent steht. Und ausgerechnet die in den Umfragen schwächste Partei könnte nun zum Wegbereiter der Wiederauflage von Rot-Grün werden – beziehungsweise Grün-Rot.

Grüne und SPD kämen gemeinsam auf 44 Prozent. Das wäre für eine Regierungskoalition wohl zu wenig. Anders sähe das allerdings aus, wenn Die Linke unter die Fünf-Prozent-Hürde fällt. Sie würde dann nicht in den Bundestag einziehen. Dadurch würden die Stimmen der Parteien, die in den Bundestag einzögen, stärker gewichtet werden – und Grün-Rot wäre dann durchaus möglich. Die Frage ist nun, ob der Wahlkampf zwischen Grünen und CDU genügend polarisiert, um auch Wähler aus dem Linken Lager zu den Grünen zu ziehen.

