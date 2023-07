Mal eben eine Textnachricht oder ein Bildchen versenden – oder einen Videoanruf starten: Der Messenger-Dienst Whatsapp bietet seinen Nutzern eine Fülle an Möglichkeiten, mit Familie, Freunden und Co. in Kontakt zu bleiben. Und das auch über Tausende Kilometer Distanz hinweg.

Immer wieder sollen Updates bei Whatsapp dafür sorgen, dass seine Nutzer auch alle Funktionen dauerhaft reibungslos nutzen können. Dabei poppen auch immer wieder neue Symbole und Buttons auf, die jedem unbedingt bekannt sein sollten. Bei einem Symbol sollten allerdings direkt alle Alarmglocken schrillen – und besser schnell gehandelt werden.

Whatsapp: Achtung, bei diesem Symbol!

Du hast schon mal eine Nachricht beim Messenger-Dienst versenden wollen und plötzlich tauchte ein rotes Ausrufezeichen neben deiner Nachricht auf? Dann bedeutet das leider nichts Gutes. Denn anstatt, dass deine Nachricht direkt beim Empfänger ankam, ist sie leider nie rausgegangen.

Natürlich ist das auf den ersten Blick kein Grund zur Sorge. Doch wenn du dringend eine Nachricht versenden willst, die beim Empfänger umgehend ankommen soll, solltest du beim roten Ausrufezeichen besser schnell handeln. Aber was gilt es zu tun, wenn das Symbol einmal neben deiner Nachricht aufgepoppt ist?

DAS solltest du jetzt unbedingt tun

Wenn du auf das rote Ausrufezeichen tippst, klappt sich direkt ein kleines Menü-Feld auf. Mit der Option „Nachricht erneut senden“ kannst du von Neuem versuchen, deine Botschaft rauszuschicken.

Das rote Ausrufezeichen geht immer noch nicht weg, trotz erneutem Sende-Versuch? Dann könnte das daran liegen, dass du derzeit in einem Funkloch unterwegs bist und deine Internetverbindung zu schlecht ist. Solltest du Whatsapp gerade über eine nachweislich stabile Wlan-Verbindung nutzen und das rote Ausrufezeichen verschwindet dennoch nicht, dann kann dies auf allgemeine technische Probleme beim Messenger-Dienst hinweisen.

Auch hier gibt’s in den meisten Fällen aber keinen Grund zur Panik. Denn eine Störung bei Whatsapp ist in der Regel nie von großer Dauer und sollte schnell behoben sein. Dabei hilft leider nur abwarten – und vielleicht einen Tee trinken, wie es so schön heißt.