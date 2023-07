Jetzt wird’s schlüpfrig! Whatsapp mit seinen Millionen Usern ist aus den Köpfen seiner Nutzer gar nicht mehr wegzudenken. SMS, wer? Allerdings ist der beliebte Messenger gemeinhin nicht für seine Datensicherheit und Privatsphäre für die Nutzer bekannt.

Und manche Nutzer wollen sich gerne mal intimere Nachrichten hin und her schicken oder über Themen austauschen, von denen andere nichts mitbekommen sollen. Genau da setzt Whatsapp jetzt an und führt eine Funktion für noch mehr Privatsphäre ein. Hier liest bestimmt kein Dritter mehr mit!

Whatsapp mit Geheim-Funktion

Wenn du die App öffnest, findest du dort demnächst einen neuen Eintrag. Der trägt den Titel „Gesperrte Chats“. Damit will der Messenger dir mehr Privatsphäre für deine besonders intimen und persönlichen Chats einräumen. Sobald du Chats in diesen Ordner verschiebst, kannst du sie nur noch mittels einer persönlichen PIN oder mit deinem Fingerabdruck öffnen und lesen. Wer also deinen Finger nicht zur Hand hat oder das Passwort nicht kennt, hat keine Chance mehr.

Eine Sache, die aber stören könnte, ist, dass dir für diese versteckten Chats keine Benachrichtigungen mehr angezeigt werden. Du erhältst nur noch die Nachricht, dass dir jemand geschrieben hat, aber nicht was. Sollte dir dort jemand antworten, musst du in den Chat gehen, um den Inhalt zu erfahren.

Nutzer müssen sich gedulden

Laut Whatsapp ist diese Funktion besonders für Personen geeignet, die ihr Smartphone mit anderen teilen. Oder auch für Situationen, in denen gerade jemand anderes das Handy in der Hand hält, während eine intime Chat-Nachricht eingeht. Damit ist es auch die perfekte Funktion für Paare, heiße Flirts oder Geheimniskrämer.

Im „Gesperrte Chats“-Ordner sind deine Nachrichten vor fremden Blicken geschützt. Damit ist nur deine Privatsphäre gewährt, sondern du vermeidest auch peinliche Momente, wenn dein Handy doch mal jemand anderes in der Hand hält. Wer die Funktion nicht nutzen will, kann sie auch ganz einfach deaktivieren.

Noch ist das Update allerdings nicht für alle da. Nach der Ankündigung von Whatsapp Mitte Mai müssen sich etliche Nutzer noch gedulden. Bald soll die Funktion jedoch weiter ausgebaut werden, sodass man auch ein individuelles Passwort dafür erstellen kann.