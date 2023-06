Jeder kennt sie bei Whatsapp und jeder nutzt sie bei Whatsapp. Die Sprachnachricht ist aus der täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Gerade bei den jüngeren Generationen wird die Sprachnachricht dem Texten oder dem klassischen Telefonieren vorgezogen. Aber auch die älteren Generationen trauen sich immer näher ran an die moderne Technik und so kommen diese auch nicht mehr um die Funktion der Sprachnachricht herum.

Um den Gebrauch von Sprachnachrichten bei Whatsapp optimal nutzen zu können, gibt es eine besonders hilfreiche Funktion.

Whatsapp: Tipp für Sprachnachrichten

Sprachnachrichten sind super angenehm für den Sender, aber auch für den Empfänger. Der Sender kann die Sprachnachricht so oft wie gewollt neu starten und erst bei absoluter Zufriedenheit abschicken. Der Empfänger hingegen bekommt die Nachricht, kann dann aber frei wählen wann, wie oft und sogar mit welcher Geschwindigkeit er sie abspielen will.

Für den ein oder anderen kann es aber beispielsweise in der Öffentlichkeit unangenehm sein, eine Sprachnachricht laut zu hören. Schließlich soll ja nicht die ganze Bahn mithören was der beste Freund oder die beste Freund zu berichten hat.

Einfache Funktion gibt Privatsphäre

In diesem Momenten will man vielleicht unbedingt wissen, was in der Nachricht gesagt wird, aber traut sich nicht die Sprachnachricht laufen zu lassen. Dafür hat sich Whatsapp eine Funktion überlegt, damit auch in öffentlichen Räumen die Privatsphäre so gut wie möglich geschützt werden kann.

Dafür muss einfach nur die Sprachnachricht gestartet werden und das Handy direkt wie beim Telefonieren an das Ohr gehalten werden. Automatisch wechselt dein Smartphone dann vom lauten Lautsprecher zu der leisen Funktion vom Lautsprecher. Dadurch kannst du beruhigt überall die Nachrichten deiner Liebsten abhören und brauchst dir keine Sorgen zu machen.

