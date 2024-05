Whatsapp zieht bei beliebter Funktion die Reißleine – Nutzer völlig verwirrt

Der weitverbreitete Messenger-Dienst Whatsapp ist weltweit für viele Nutzer zur unverzichtbaren Kommunikationsplattform geworden – ob für private Gespräche oder für den beruflichen Austausch. Doch konkurrenzlos ist er nicht. Um Signal, Facebook Messenger & Co. Paroli bieten zu können, passt sich Whatsapp immer wieder den Nutzer-Wünschen an – so auch jetzt.

Das Versenden von Stickern gehört mittlerweile zur Standard-Ausstattung eines jeden Whatsapp-Chats. Doch eben hier gab es bislang ein Detail, das Nutzer immer wieder völlig verwirrt und vor Herausforderungen gestellt hat.

Whatsapp will Nutzer nicht frustrieren

Wie das Fachportal Chip.de mit Verweis auf „Wabetainfo“ berichtet, hat Whatsapp erkannt, dass die bisherige Art und Weise, wie Sticker innerhalb der App erstellt werden, oft zu Verwirrung führte. Da der Messenger-Dienst seine Kunden nicht frustrieren will, zieht er jetzt die Reißleine.

Worum geht’s genau? Verwechslungen traten auf, weil sowohl die manuelle Erstellung als auch die Wahl des KI-gestützten Modus bisher über denselben Button erreichbar waren. Diese Verwirrung soll nun ein Ende haben.

Separates Feld zur Sticker-Erstellung kommt

Das neueste Update, das derzeit im TestFlight-Beta-Programm zur Verfügung steht, bringt eine wesentliche Verbesserung mit sich. Statt über einen einzigen Button führen nun separate Wege zur Sticker-Erstellung. „Neben dem KI-unterstützten Modus gibt es ein Feld, in dem die Nutzer die Sticker selbst erstellen können“, verspricht Whatsapp. Das bedeutet, dass die Nutzer künftig ohne Umwege zu dem Sticker-Erstellungsmodus gelangen können, den sie bevorzugen.

Für alle Nutzer, die gerne auf eine breite Auswahl an Stickern zurückgreifen, könnte diese Neuerung eine deutliche Erleichterung bedeuten. Bisher haben allerdings nur Beta-Tester Zugang zu dem Update. Doch es besteht die Hoffnung, dass diese Funktion bald auf allen Geräten verfügbar sein wird. Whatsapp scheint also einmal mehr auf das Feedback seiner Nutzer gehört zu haben, um die App-Nutzung noch intuitiver und angenehmer zu gestalten.