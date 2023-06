Whatsapp-Nutzer entdecken mysteriösen Knopf – und mit ihm eine versteckte Super-Funktion

Whatsapp entwickelt sich stetig weiter und ist ständig auf der Suche nach innovativen Ideen und neuen Features. Mal um den eigenen Profit zu erhöhen und mal um ihren rund zwei Milliarden Nutzern ein besseres Nutzungserlebnis zu bescheren.

Die neueste Whatsapp-Testfunktion könnte den Usern auf den ersten Blick etwas unhandlich vorkommen, aber später dann für viel Freude sorgen. Bei der Testversion handelt es sich um eine Funktion, mit der die User per Knopfdruck Videonachrichten verschicken können.

Whatsapp: Neuer Knopf ersetzt wichtige Funktion

Die neue Funktion ist für all diejenigen gedacht, denen der Chat-Austausch mit den Liebsten per Textnachricht oder Sprachnachricht nicht mehr reicht. Diesen Menschen wird in der Beta-Whatsapp-Version nun zusätzlich die Möglichkeit geboten, sich per Videonachricht auszutauschen. Dabei ist die Videolänge auf 60 Sekunden begrenzt.

Besonders ist, dass die neue Whatsapp-Funktion dabei das beliebte Schnellsymbol für Sprachnachrichten ersetzen soll. Für viele Nutzer wird das eine herbe Umstellung werden, denn viele Menschen werden sich an die schnellen Handgriffe einer Sprachnachricht bei Whatsapp gewöhnt haben.

Neue Whatsapp-Funktion in der Testphase

Die neue Videonachrichten-Funktion befindet sich aktuell in der Testphase und kann daher noch nicht von allen Nutzern genutzt werden. Die Android- und iOS-Nutzer, welche die aktuelle Beta-Version von Whatsapp nutzen, könnten bereits Zugriff auf das neue Feature haben.

Die restlichen Nutzer müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis sie dann in den vermeintlichen Genuss der neuen Funktion kommen. Whatsapp wird erst nach der Testphase der Beta-Version entscheiden, ob die Funktion für alle Freigegeben wird.

Absolute Whatsapp-Kenner werden es wissen: Die Videonachrichten-Funktion ist bereits für alle verfügbar. Dadurch, dass man lange auf den Auslöser der Whatsapp-Kamera drückt. Mit der neuen Funktion will Whatsapp diesen Aufwand erleichtern, auch wenn es auf Kosten der schnellen Sprachnachrichten-Funktion ist.