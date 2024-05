Whatsapp macht es offiziell – das steckt hinter dem neuen Sternsymbol

Der Messengerdienst Whatsapp ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Mittlerweile ist der Messengerdienst der meistgenutzte der Welt und hat laut „Merkur.de“ knapp 44 Millionen User, welche die praktische App nutzen, um mit anderen Usern zu chatten und sich auszutauschen.

Jetzt werden gleich zwei neue Symbole hinzugefügt, um die App zu vereinfachen und zu verbessern.

+++ Whatsapp: Nutzer entdecken mysteriöses Symbol – was steckt dahinter? +++

Whatsapp: neue Symbole ändern alles

Seit der Entwicklung von Whatsapp wurde der Messengerdienst immer weiterentwickelt. Zu den beliebtesten Funktionen zählen die Sticker. Aufgrund ihrer immensen Beliebtheit, wurden dieses Features immer weiter entwickelt und es sind etliche neue Funktionen entstanden, wie zum Beispiel ein durch KI erstellter Sticker. Ebenfalls können aus jedem beliebigen Bild neue Sticker erstellt werden, die man sogar für andere veröffentlichen kann.

Jetzt hat Whatsapp eine neue Funktion in der Beta-Entwicklung. Die Seite „Merkur.de“ berichtet, dass in Zukunft mit einem Shortcut, also einer Schnellauswahl, Sticker noch einfacher erstellt werden können.

Das Ziel ist es, das Erstellen und die Nutzung von Stickern zu vereinfachen, damit noch mehr User diese nutzen können und die Funktion besser verstehen. In Zukunft soll es für Whatsapp-User also einfacher denn je sein, die personalisierten Sticker über die Sticker-Tastatur zu erstellen.

+++ Whatsapp zieht bei beliebter Funktion die Reißleine – Nutzer völlig verwirrt +++

Die angekündigten Shortcuts sparen nicht nur viel Zeit, sondern machen die Bedienung der Funktion auch deutlich unkomplizierter. Bewusst werden auch zwei verschiedene Shortcuts erstellt, damit User die Funktion effizienter nutzen können.

In einem zukünftigen Update werden deshalb zwei neue Symbole im Sticker-Menü von Whatsapp eingeführt. Durch das Bild-Symbol mit einem Plus wird es möglich sein, Sticker neu zu erstellen. Das Stern-Symbol wird genutzt, um Sticker mit einer KI zu erstellen. Bis jetzt gab es für die beiden Funktionen nur ein Symbol, was bei Usern zu viel Verwirrung führte.

Momentan ist die neue und vereinfachte Funktion erst für nur wenige User verfügbar, um vorerst die Funktionalität zu testen und mögliche Probleme zu beheben. In Zukunft sollen aber die zwei neuen Shortcuts für alle Whatsapp-User zugänglich sein.